VELIKI SKUP PODRŠKE PREDSEDNIKU VUČIĆU U KUMANOVU: Vijore se srpske trobojke i makedonske zastave, pristiže sve više ljudi (FOTO/VIDEO)

U Makedoniji u gradu Kumanovo danas se okupio veliki broj građana na skupu podrške predsedniku Srbije Aleksandaru Vučiću.

Dok se u Beogradu najavljuju novi skupovi blokadera na Slaviji, u regionu stiže drugačija slika - slika podrške, zajedništva i poruke da je građanima dosta tenzija i nasilja.





Ispred konzulata u Kumanovu danas se okupio veliki broj Srba i Makedonaca koji su, kako navode, želeli da pruže podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i politici mira i stabilnosti koju vodi.

Prema procenama, oko 1.500 ljudi okupilo se na ovom skupu, noseći transparente podrške i poruke koje pozivaju na jedinstvo i normalan život.

Među njima se posebno izdvajao transparent "Srbija pobeđuje“, koji je, kako kažu okupljeni, simbol odlučnosti da se očuva stabilnost uprkos brojnim izazovima i pritiscima.

Podrška koja stiže iz Severne Makedonije, kako ističu učesnici, potvrda je bliskosti i povezanosti naroda u regionu, ali i želje za očuvanjem stabilnosti kao ključne vrednosti.

