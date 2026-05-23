'VIDELI STE DVE SRBIJE' Ana Brnabić došla u Pionirski park: Najveći broj ljudi je tu da podrži predsednika Aleksandra Vučića koji će se dalje boriti za Srbiju!

Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić stigla je u Pionirski park.

Na početku je osudila napad na novinara Informera. Sa njom je i naša glumica Lidija Vukićević.

- N1 ne pumpa kako pumpa hrvatski Indeks. Sve je svima jasno, što se tiče svega ostalog, da li smo čuli nešto novo oko plana ili programa? Nismo! Šta bi uradili za Srbiju? Nismo. Samo neka sve bude mirno i to je to - rekla je na početku.

Kako je istakla, svedoci smo i paradoksa, a pohvalila je i što su prijavili skup, jer se to obično nije dešavalo.

- Imate sa jedne strane ljude koji pričaju o slobodi medija, a napadaju medije. Sve medije koji im se ne sviđaju. Napadaju ih fizički, napadaju i maltretiraju. Imate ljude koji pričaju o pravdi, a rade sve da se ne sazna, u stvari, ništa oko toga kako je, kako je tragično izgubila život studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Imate ljude koji pričaju o odgovornosti, niko nije podneo odgovornost. Od njih nikome na pamet nije palo. Ni dekanu, ni rektoru, političaru Đokiću, nikome na kraj pameti nije bilo da podnese ostavku, ponudi ostavku ili pokaže bilo kakvu moralnu odgovornost - rekla je Brnabić i dodala:

Tanjug video/Printscreen/Elena Paunović Tanjug video/Printscreen/Elena Paunović Tanjug video/Printscreen/Elena Paunović Tanjug video/Printscreen/Elena Paunović Tanjug video/Printscreen/Elena Paunović Tanjug video/Printscreen/Elena Paunović Previous Next

- Imate ljude koji pričaju o tome da brinu o studentima, a dižu školarine. Kada su studenti tražili da se za 50 odsto smanje školarine, oni su rekli: "Može, ako vam država refundira te pare, mi se nećemo odreći ni jednog jedinog dinara." I onda su im, nakon godinu dana što su im oduzeli od života, podigli školarine i to, i to značajno. I onda će opet ispasti da je, u stvari, država. Kad odu u Hrvatsku, u Austriju, oni prijave skup, ovo je prvi put da je prijavljen kod nas. Naučili smo nešto nakon više od godinu dana.

- Videli ste dve Srbije — jedna koja je za nasilje, druga koja nije apsolutno. Zvanična procena je da je bilo oko 34.000 ljudi, ali će Štimac i ekipa da kažu da ih je bilo 800.000. Ali nije ni bitno, važno da je to pobeda nad obojenom revolucijom!

Kako je najavila, želi da se vidi sa ljudima u Pionirskom parku, jer su preživeli najgore — nešto što blokaderi nikad nisu osudili.

- I svakako, najveći broj ovde ljudi je tu da podrži predsednika Aleksandra Vučića, koji putuje u Kinu, koji će se dalje boriti za Srbiju. Ja mislim da će to biti istorijska poseta. Mislim da će nam doneti mnogo toga dobrog. Ali znate kako i da drago mi je što, evo, i sad kad sam dolazila ovde, ljudi uživaju u lepom vremenu, uživaju u svom gradu, uživaju u svojoj zemlji. Imate jedan praznik demokratije.

Inače, dok je predsednica Skupštine davala izjavu za medije, iza nje su gledaoci mogli da vide kako se šetaju blokaderi slobodno, što je Brnabić zaključila da je "slobodna država".

- Slobodna zemlja, ne znam šta da vam kažem. Dakle, to pokazuje u stvari da sve ono što pričaju o autokratiji, tiraniji, diktaturi, da ništa od toga nije tačno. To je samo marketing za stranu upotrebu, da bi se stvorio pritisak na Srbiju, da bi se Srbija kaznila. Nažalost, nismo čuli nikakve ideje, ni plan ni program, a ogromna podrška je stigla pogotovo iz Hrvatske. Arhiv javnih skupova nije relevantan izvor informacija - zaključila je.

Brnabić se potom uputila u Pionirski park, gde je ponovo istakla da želi da se zahvali građanima na istrajnosti, na čuvanju demokratije.

- Nisu želeli izbore, sad žele. Imaće izbore, država nije igračka. Ne može svakodnevno da se nećkaju, a sve izbore smo imali koje su tražili. Izbori će biti kada odluči nadležna institucija. Poslušajte intervju predsednika Vučića, svašta možete naučiti.

- Vi ste uz predsednika sačuvali Srbiju! - poručila je Brnabić dok se fotografisala i rukovala sa građanima.

Predsednika Skupštine se takođe pozdravila i sa studentima koji su, iz želje za učenjem i studiranjem, izdržali u svojoj nameri.

Autor: Jovana Nerić