BLOKADERI PRAVE HAOS PO BEOGRADU! Novi napad na policiju, lete flaše i kamenice

Divljanje usred centra grada.

Blokaderski protesti večeras su ponovo eskalirali u otvoreno nasilje nakon što su pojedini demonstranti napali policiju u centru Beograda i izazvali novi haos na ulicama glavnog grada.

Grupa agresivnih blokadera provocira pripadnike MUP-a, dok prema policijskom kordonu poleću flaše, kamenice i različiti predmeti. Situacija je u više navrata bila na ivici ozbiljnog sukoba.

Policija je pokušavala da zadrži kontrolu i spreči veće incidente, dok su maskirani huligani nastavili sa provokacijama i napadima. Građani koji su se našli u blizini ostali su zatečeni scenama nasilja koje su se odvijale usred večeri.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da su blokaderi ponovo pokazali spremnost da fizički nasrću na pripadnike policije koji su bili raspoređeni kako bi zaštitili javni red i mir, ali i građane okupljene u blizini Pionirskog parka.

Na terenu je prisutan veliki broj pripadnika MUP-a, dok se situacija prati iz minuta u minut. Snimci nasilja i agresivnog ponašanja blokadera već se masovno dele društvenim mrežama.

Sve češće scene nasilja, provokacija i napada na policiju dodatno pojačavaju zabrinutost građana zbog ponašanja dela demonstranata koji proteste pretvaraju u ulično divljanje.

Autor: Pink.rs