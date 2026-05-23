OVO ŠTO RADE BLOKADERI JE ZLOČIN NAD NAŠIM NARODOM! Ana Brnabić iz Pionirskog parka dok traje nasilje blokadera: Policija reaguje suzdržano da bi sačuvala mir

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je nerede ispred Predsedništva Srbije i upitala da li je to demokratska Srbija i da li je to ono što blokaderi imaju da ponude.

"Da imate ovako nešto u Briselu ili u Parizu, ili u Amsterdamu ili Hagu, u Berlinu, pa ovo bi njihova policija rešila za pet minuta tako što bi pola njih uhapsila, privela odmah, a ove ostale rasterala najbrutalnijim sredstvima, i suzavcima i vodenim topovima, u Holandiji čak i psima", rekla je novinarima Brnabić, koja je pratila dešavanja iz Pionirskog parka.

Ona je primetila da srpska policija reaguje potpuno suzdržano da bi sačuvala mir i da bi sačuvali čak i ove blokadere koji, kako je rekla, napadaju ovako kukavički ovim topovskim udarima i čime sve ne.

"Pogledajte koliko je naša policija uzdržana i koliko je profesionalna. Treba da se ponosimo našom policijom i da im se zahvalimo svi zajedno mnogo na svemu ovome. Ali još jednom pitam blokadere, jel 'ovo ta lepša i bolja Srbija? Jel ' to ta demokratska Srbija? Jel 'to ono što imaju da nam ponude?", upitala je Brnabić.

Ona je rekla da se sada najviše slavi u Prištini, u Zagrebu.

"Imate pun grad turista. Znate, to je direktno novac u novčanike naših ugostitelja, njihovih porodica, ljudi koji tamo njima donose, u stvari, dopremaju sve one namirnice koje su potrebne tim ugostiteljima. To je čitav lanac koji oni ljudi i njihovi biznisi koji ti blokaderi uništavaju. Skandal šta rade od Srbije, skandal. I ne prestaju. Nije im nikad dosta. E i onda će da mi dođe neki Sandro Goci i doćiće i neki Andreas Šider, i onda će da nam pričaju o demokratiji i pričaće nam o tome da je ovo lepo i da je ovo dobro za Srbiju, a da Aleksandar Vučić nije dobar za Srbiju", rekla je ona.

Ona je rekla da ipak očekuje da će se sve smiriti večeras.

"Ne očekujem da će oni biti bilo kada jači od države. Ali ovo što rade Srbiji je zločin. Zločin nad našim narodom, našim građanima, nad našom zemljom. I uprkos svemu ovome mi smo imali u prvom kvartalu ove godine najbrže rastuću ekonomiju u Evropi. Sada zamislite koliko je rada i truda potrebno, koliko Aleksandar Vučić gura i vuče, da uprkos svemu ovome mi imamo najbolje, najbrže rastuću ekonomiju u Evropi", rekla je ona.

Ona je rekla da ovde ima i dosta toga zato što znaju da Aleksandar Vučić putuje u Kinu i što žele da spreče sve ono što je dobro za Srbiju, da spreče nove poslove, nove investicije, nove puteve, nove pruge.

"Ništa od ovog nije slučajno, verujte. Ni tajming, ni bilo šta od ovoga", rekla je Brnabić.

Autor: Jovana Nerić