PREDSEDNIK VUČIĆ U ISTORIJSKOJ POSETI KINI: Večeras nam kreću sastanci, a sutra je najvažniji deo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kinu, gde će boraviti u petodnevnoj zvaničnoj poseti na poziv predsednika NR Kine Sija Đinpinga.

Predsednik se na početku zahvalio na veličanstvenom dočeku. Zahvalio se što je primljen u vili u kojoj je bio primljen i ruski predsednik Putin.

- Hvala im na pažnji koju su posvetili poseti predsedniku jedne male zemlje i hvala na zastavama. Videli ste da su pakistanske, kineske i srpske zastave svuda okačene. Pakistanske zato što je njihov premijer u poseti Kini takođe. - rekao je Vučić.

- Večeras imamo posetu velikom kineskom zidu, ovo mi je deveti put, a još nisam posetio Kineski zid, a to je i bila želja domaćina. Od večeras nam kreću sastanci, a od sutra onaj najvažniji deo, pa ćemo da vidimo kako ćemo da završimo sutrašnji dan, a ja se nadam da će to biti od najvećeg značaja za našu zemlju.

Predsednik je upitan i da prokomentariše Blumbergov tekst o odnosu Srbije i Kine i da je zbog toga blizu crvenih linija u očima EU nakon čega je Vučić istakao da nisu imali pametnija posla.

- Koji put to čitam, slušam, nagrabusiće, al samo što nisu. Nagrabusiće, al možda i neće. Blizu su, a tako daleko. I to već čitam deset godina po svakom pitanju.

Vučić je istakao da mu je prvo bilo zabranjeno da traži razgovore i dijalog sa Ruskom Federacijom.

- Zamalo i da mi zabrane da tražim dijalog i sa ljudima u našoj zemlji, sad još i da mi zabrane sa Kinom, pa najbolje da mi naprave spisak i listu želja sa kim smem a sa kim ne smem da se sastajem. Šta će nam uopšte onda predsednik? Hvala Blumbergu što me je obavestio i upozorio - naveo je on.

O komentaru Zelenskog i predlog Merca za proširenje EU

- Ja mislim da je važno što je nemački kancelar izašao sa nečim što je drugačije. Da li sam srećan, nisam. Za Ukrajinu je to mnogo bolji predlog nego za Srbiju. Bolje da nam se otvore karte i da razgovaramo objektivno nego da slušamo bajke.

O blokaderima

- Taj moj poziv na dijalog ostaje otvoren, kao predsednik Srbije pozivam ih na dijalog, verujem da je to važnije od naših stranačkih pitanja i političkih prepucavanja. Moj poziv im ostaje otvoren... - naveo je predsednik i dodao:

Još jednom ih pozivam na dijalog i neću prestati, to je dobro za njih, može da im donese mnogo toga

- Pa jesam gotov, uskoro mi ističe mandat! Moguće da ću uskoro da podnesem ostavku..., kaže Vučić na pitanje o porukama blokadera da je "gotov".

Poslovice

- Ako negde žurite, onda trčite sami, ali ako hoćete da stignete daleko, onda idete zajedno, rekao je Vučić na pitanje da li će i ovog puta citirati neku kinesku poslovicu. Dodao je da su Kinezi mudar narod.

Na novinarsko pitanje da je zaustavio vozove uoči jučerašnjeg blokaderskog skupa, rekao je: Ja zaustavio? Pa teško im je bilo da dođu kolima jer ti brzi vozovi idu samo do Novog Sada i Subotice...

Predsedniku Vučiću na aerodromu je priređen svečani doček.

Vučić je u Kinu stigao nedugo posle poseta najznačajnijih svetskih lidera, predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina.

Predsednik Srbije odmah je po sletanju objavio status na Instagramu. Prenosimo ga:

- Sleteo sam u Peking sa osećajem velike odgovornosti i dubokog poštovanja prema trenutku u kojem predstavljam Srbiju na, bez sumnje, najvažnijoj poseti u svojoj političkoj karijeri. Doček koji je priređen našoj delegaciji, uz srdačnost, toplinu i iskreno uvažavanje, još jednom je pokazao koliko su odnosi Srbije i Kine čvrsti, prijateljski i građeni na međusobnom poverenju - naveo je Vučić i dodao:

U ovakvim trenucima još snažnije osećate težinu obaveze koju nosite prema svojoj zemlji i narodu. Sve godine borbe, rada i teških odluka dobijaju dodatni smisao kada vidite koliko je Srbija danas poštovana i uvažena među najvećim državama sveta.

- Imaću priliku da razgovaram sa predsednikom Si Đinpingom, iskrenim i velikim prijateljem Srbije, liderom koji je svojim odnosom prema našoj zemlji pokazao poštovanje kakvo ćemo umeti da cenimo i pamtimo. Upravo zahvaljujući takvom prijateljstvu i međusobnom poverenju, Srbija i Kina danas grade odnose koji su među najsnažnijima u savremenom svetu. Pred nama su važni razgovori o budućnosti, novim investicijama, infrastrukturnim projektima i daljem jačanju saradnje u oblastima od ključnog značaja za napredak naše zemlje i bolji život građana - istakao je Vučić.

Prijateljstvo naših naroda pokazalo se i u najtežim vremenima, a danas zajedno gradimo odnose koji donose stabilnost, rezultate i dugoročnu sigurnost. Uveren sam da će ova poseta dodatno osnažiti veze Srbije i Kine i otvoriti novo poglavlje saradnje koje će ostaviti dubok trag u godinama pred nama.

Glavni fokus posete predsednika Srbije biće razgovori sa vrhom kineske države – predsednikom Sijem Đinpingom i premijerom Lijem Ćijangom. Teme su strateške: od bilateralnih odnosa i čeličnog prijateljstva, do konkretnih međunarodnih i regionalnih pitanja od zajedničkog interesa. Pored političkih sastanaka, Vučić će održati i važno predavanje na prestižnom Đinghua univerzitetu, mestu rezervisanom samo za najuticajnije svetske državnike.

Koliki je značaj ove posete najbolje ilustruju najavljeni ugovori. Planirano je potpisivanje dve velike zajedničke izjave, kao i najmanje 33 sporazuma i ugovora koji će trasirati put srpske privrede u budućnost. Očekuje se da će direktne investicije dogovorene u Kini dostići vrednost od milijardu evra, fokusirajući se na reindustrijalizaciju zemlje.

Autor: S.M.