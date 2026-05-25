Mali iz Pekinga spustio Nikezića na zemlju: Doveo Srbiju do bankrota, a sad traži podršku građana (FOTO)

Ministar finansija Siniša Mali odgovorio je potpredsedniku SSP-a Dušanu Nikeziću.

Ministar se oglasio putem Fejsbuka, a njegovu objavu prenosimo u celosti:

"Pekinški pozdrav

Primetio sam da su za srpsku opoziciju posebno bolne slike značajnih međunarodnih poseta srpske delegacije. „Dani žalosti“ i naricanja nastupaju kada god predsednik Vučić primi neko značajno priznanje, kada god se potpisuju značajni sporazumi sa uvažavanim inostranim partnerima.

Danas je predsednika Aleksandra Vučića odlikovao predsednik Kine Si Đinping Ordenom prijateljstva, koji je najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane. U znak Vučićeve dugoročne posvećenosti i važnog doprinosa razvoju prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije, kao i unapređenju izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću za novu eru, odmah posle predsednika Sija, oglasio se i potpredsednik SSP-a Dušan Nikezić.

Da ne ostanemo uskraćeni za njegovo mišljenje dok smo u zvaničnoj poseti stranoj zemlji.

Smetaju mu stranci u Srbiji, smetaju mu mladi, smeta mu izvoz, smeta mu kanalizacija… Znate ono kada vam nije ni do čega… Teško je, zaista, iz opozicione klupe posmatrati šta vi sve to niste uradili kad ste bili na vladajućim funkcijama, a šta sposobni i vredni ljudi umeju. Teško je posmatrati slike uvažavanja i poštovanja koje je srpskom predsedniku ukazao lider jedne od najmoćnijih zemalja sveta, teško je boriti se da se dočepate neke pozicije kada nemate baš nijedan rezultat, a zemlja napreduje.

To, ljudski i politički, mogu da razumem. Ko voli da ga svakog dana podsećaju da je plata u Srbiji dok su današnji čelnici SSP-a bili donosioci važnih odluka, iznosila 330 evra. I to ih podsetiti u danu kada su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku, o prosečnoj plati za mart koja iznosi 121.650 dinara, odnosno 1.036 evra i u odnosu na isti mesec prethodne godine nominalno je veća za 12,6 odsto, a realno za 9,5 odsto. U prvom kvartalu ove godine prosečna zarada je bila 118.736 dinara, odnosno 1.011 evra.

Kako neko ko je doveo Srbiju do bankrota, bez novca na računu za isplatu penzija 2008. godine, može, nakon ovih podataka, i da pomisli da opet izađe pred građane Srbije i traži podršku. Podršku za siromaštvo, za život u zemlji u kojoj kvalitet života nije bio dostojan čoveka, u zemlji iz koje su mladi, kojih se Nikezić povremeno seti, samo odlazili.

Puno je toga što boli Nikezića u ovakvim „danima žalosti“. Utešno, kako smo navikli sa svakog puta, šaljemo puno pozdrava iz Pekinga, a umesto magneta za frižider donosimo puno novih mogućnosti za dalje investicije, dalji napredak Srbije, dalji rast životnog standarda. Onoga što puni frižidere građana, jer nam je magneta preko glave…", napisao je ministar Mali.

