'SRBIJA JE SLOBODNA I NEĆE UVESTI SANKCIJE RUSIJI': Vulin se sastao sa Lavrovom i zahvalio na očuvanju našeg teritorijalnog integriteta

Aleksandar Vulin se prvog dana boravka u Moskvi, gde učestvuje na prvom Medjunarodnom forumu o bezbednosti, sastao sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovom.

Vulin i Lavrov su razgovarali o aktuelnoj političkoj i bezbednosnoj situaciji na Balkanu i geopolitičkim izazovima sa kojima se suočava savremeni svet.

Vulin je istakao da je Deklaracija o multipolarnom svetu, koju su nedavno potpisali predsednici Ruske Federacije i NR Kine Vladimir Putin i Si Djinping, temelj nove svetske bezbednosne arhitekture i ključan korak ka uspostavljanju pravednijeg svetskog poretka zasnovanog na suverenitetu država i poštovanju medjunarodnog prava.

Dodao je da Srbi i Rusi nemaju ni jedan nesporazum i različit pogled na svet u kome živimo i to ne može da promeni ni jedna pretnja ili ucena.

Vulin je naglasio i da je Srbija slobodna zemlja koja, uprkos medjunarodnim pritiscima, nije i neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji dodajući da je politika izolacije Moskve doživela poraz i pokazala se kao glupa.

Vulin je izrazio zahvalnost Ruskoj Federaciji i ministru Lavrovu lično na doslednom i principijelnom stavu u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, kao i na pruženoj podršci srpskom narodu u međunarodnim forumima i organizacijama.

