Bila bi potpuna katastrofa da oni vode državu! Brutalan odgovor Jovanova na pokušaje da se omalovaži poseta Pekingu (VIDEO)

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov oštro je reagovao na društvenoj mreži Instagram povodom kritika koje su upućene na račun zvanične posete predsednika Aleksandra Vučića Kini.

Komentarišući negativne reakcije koje su pratile ovaj važan spoljnopolitički događaj, Jovanov je istakao da je neshvatljivo da u zemlji postoje strukture kojima smeta uspeh sopstvene države.

- Poseta predsednika Vučića Kini izazvala je brojne reakcije blokadera, što njihovih medija, što njihovih političara, a sve se uglavnom svelo na izrugivanje i pokušaj devalvacije vrednosti te posete. Prosto je neverovatno da ti ljudi nemaju ni gram bilo kakvog nacionalnog osećaja i ponosa. Kome u ovoj zemlji može da smeta i kome ne prija da se srpska himna čuje u Pekingu prilikom dodele ordena predsedniku Vučiću? Da li je moguće da ih mržnja toliko zaslepi da ne vide uspeh sopstvene države i da nisu u stanju, ako ne da podrže, a ono bar da ćute? - istakao je Jovanov.

Jovanov koji je i sam prisustvovao zvaničnim ceremonijama u glavnom gradu Kine, preneo je svoje utiske o nivou uvažavanja koji je ukazani srpskoj delegaciji:

- Igrom slučaja sam se i sam našao na mestu gde je predsednik Vučić dobijao orden. Ne postoji veći ponos koji sam kao Srbin i građanin mogao da doživim, nego da predsednik moje zemlje dobije takvo uvažavanje od strane jedne od najvećih svetskih sila danas. Intonirala se srpska himna i pevale su se srpske pesme u čast prijateljstva Srbije i Kine. I šta je tu tačno sporno, ja zaista ne mogu da razumem - poručio je.

Jovanov je podsetio da vodeći svetski lideri teže bliskim odnosima sa Pekingom, dok domaća opozicija svesno pokušava da izoluje Srbiju i degradira njenu poziciju.

- Ako ne treba da gradimo odnose sa najvećim svetskim silama, sa kim treba? Zašto su predsednici Tramp i Putin odlazili u Kinu, zašto su evropski lideri trčali tamo? Svi bi dali sve da imaju odnos kineskih domaćina kakav je imao predsednik Vučić. Umesto da budu ponosni, oni pokušavaju tu posetu da degradiraju, kao što se rugaju svemu što se u Srbiji dešava. Time su pokazali koliko ne razumeju ni međunarodnu politiku, ni poziciju Srbije u tom koordinatnom sistemu - podsetio je Jovanov.

Na kraju, šef poslaničke grupe SNS-a poslao je upozoravajuću poruku o tome šta bi se desilo sa zemljom ukoliko bi je vodili ljudi koji stoje iza pomenutih kritika:

- Bila bi potpuna katastrofa kada bi ti ljudi vodili zemlju! Neki misle da preterujemo kada kažemo da bi ova zemlja bila bukvalno razorena kada bi blokaderi došli na vlast. Upravo ova poseta i komentari na nju pokazuju da bi se to desilo toliko brzo, da bismo se samo začudili kada bismo se probudili u zemlji koja je potpuno uništena i koja je izgubila sav svoj kredibilitet - zaključio je šef poslaničke grupe SNS-a.

