AKTUELNO

Politika

PREDSEDNIK SUTRA SA PRIPADNICIMA MUP-A: Aleksandar Vučić na svečanoj akademiji povodom Dana policije u Palati Srbija!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vlasimir Šporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije.

Svečana akademija počeće u 11.00 časova u Palati Srbija, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Istorijski datum i sećanje na Čukur česmu

Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležava se tradicionalno u znak sećanja na istorijske događaje iz 1862. godine.

Tada je srpska Žandarmerija, na veliki praznik Duhove, odigrala ključnu i presudnu ulogu u velikim sukobima kod beogradske Čukur česme, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda koje je usledilo narednog dana. Ovaj datum se slavi kao simbol hrabrosti, patriotizma i očuvanja bezbednosti države i svih njenih građana.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#Policija

#Politika

#Srbija

#dan MUP-a

#dan policije

#palata srbija

#svečana akademija

#Čukur česma

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ SUTRA NA SVEČANOSTI U PALATI 'SRBIJA': Prisustvovaće obeležavanju Dana MUP i Dana policije

Politika

Vučić sutra na centralnoj svečanosti: Predsednik prisustvuje obeležavaju Dana MUP-a i Dana policije!

Politika

Vučić na centralnoj svečanosti! Predsednik prisustvuje obeležavaju Dana MUP-a i Dana policije

Politika

DANAS JE DAN MUP-A I DAN POLICIJE: Predsednik Vučić prisustvuje svečanoj akademiji

Politika

Vučić danas na svečanoj akademiji povodom Međunarodnog dana studenata

Politika

'HVALA VAM ŠTO BRANITE I ČUVATE SRBIJU' Predsednik Vučić prisustvovao svečanosti povodom dana MUP-a i policije - Uručio zlatne medalje za hrabrost, za