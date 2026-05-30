AKTUELNO

Politika

VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK ZBRINJAVANJA PTICA NA PALATI ALBANIJA, PA PORUČIO BLOKADERIMA: Nije ovde reč o zaštiti ptica, smeta im transparent 'Srbija pobeđuje' (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu povodom protesta ispred Palate "Albanija" koji je organizovan zbog ptica, ističući da nije ovde reč o zaštiti ptica, već da im smeta transparent "Srbija pobeđuje".

- Više su buke podigli oko ptica, nego što su govorili o Milici Živković, ubijenu studentkinju ne smeju da pominju - rekao je Vučić.

Stručni timovi alpinista uklonili su u međuvremenu baner koji je bio postavljen na Palatu Albanija u Beogradu, čime je oslobođen pristup i omogućeno hranjenje mladunaca ptice bele čiope čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade.

Jedan od alpinista spustio se užetom sa vrha zgrade i odvezao jedanu stranu banera sa natpisom "Srbija pobeđuje", nakon čega su se dvojica alpinista sa vrha zgrade spustila namotavajući baner sa obe strane i spustila ga na terasu Palate Albanija.

Prethodno je stručni tim Zavoda za zaštitu prirode Srbije zajedno sa predstavnicima opštine Stari Grad organizovao danas hitnu akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, a ministarka Sara Pavkov rekla da su mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'NIJE REČ O ZAŠTITI PTICA NEGO IM SMETA TRANSPARENT' Vučić o protestu ispred Palate Albanija: Poslali smo ljude da nahrane ptice, alpinisti će skinuti

Politika

'NIJE REČ O ZAŠTITI PTICA NEGO IM SMETA TRANSPARENT' Vučić o protestu ispred Palate Albanija: Poslali smo ljude da nahrane ptice, alpinisti će skinuti

Politika

'NAJVIŠE IH JE BILO 436 U JEDNOM TRENUTKU!' Vučić o skupu kod Palate Albanija: Evo kada je predviđeno skidanje transparenta!

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU: Talog i mulj se spuštaju na dno, a Srbija pobeđuje (FOTO)

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SE OGLASIO IZ ŠANGAJA MOĆNOM PORUKOM: Ponosan na naše prijateljstvo i ugled koji Srbija ovde uživa (FOTO)

Politika

Vučić objavio fotografiju: 'Danas na Pešteru. Ponosan na našu vojsku' (FOTO)