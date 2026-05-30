VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK ZBRINJAVANJA PTICA NA PALATI ALBANIJA, PA PORUČIO BLOKADERIMA: Nije ovde reč o zaštiti ptica, smeta im transparent 'Srbija pobeđuje' (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu povodom protesta ispred Palate "Albanija" koji je organizovan zbog ptica, ističući da nije ovde reč o zaštiti ptica, već da im smeta transparent "Srbija pobeđuje".

- Više su buke podigli oko ptica, nego što su govorili o Milici Živković, ubijenu studentkinju ne smeju da pominju - rekao je Vučić.

Stručni timovi alpinista uklonili su u međuvremenu baner koji je bio postavljen na Palatu Albanija u Beogradu, čime je oslobođen pristup i omogućeno hranjenje mladunaca ptice bele čiope čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade.

Jedan od alpinista spustio se užetom sa vrha zgrade i odvezao jedanu stranu banera sa natpisom "Srbija pobeđuje", nakon čega su se dvojica alpinista sa vrha zgrade spustila namotavajući baner sa obe strane i spustila ga na terasu Palate Albanija.

Prethodno je stručni tim Zavoda za zaštitu prirode Srbije zajedno sa predstavnicima opštine Stari Grad organizovao danas hitnu akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, a ministarka Sara Pavkov rekla da su mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka.

