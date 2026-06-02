Premijer Srbije Đuro Macut i potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović dodelili su danas u Palati Srbija rešenja po programu podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti.

Ministarka je istakla da joj je veliko zadovoljstvo što danas imaju priliku da podrže ljude koji svojim radom, znanjem i umećem čuvaju deo identiteta i tradicije naše zemlje.

-Dodelom bespovratnih sredstava za 46 zanatlija i onih koji se bave poslovima domaće radinosti, iz 16 okruga širom Srbije, država pokazuje da prepoznaje značaj starih i umetničkih zanata, ne samo kao dela naše kulturne baštine, već i kao važnog segmenta razvoja domaćeg preduzetništva i lokalne ekonomije. U vremenu globalizacije i masovne proizvodnje, kada se često gubi autentičnost i vrednost ručnog rada, ljudi koji se bave starim zanatima čuvaju nešto što nema cenu, a to su duh, tradicija i prepoznatljivost Srbije. Kada neko u Zlakusi oblikuje grnčariju, u Svrljigu izrađuje opanke, u Ivanjici veze narodnu nošnju ili u malim porodičnim radionicama širom Srbije stvara proizvode koji nose pečat našeg naroda, taj čovek ne čuva samo zanat. On čuva trajanje, kulturu i deo nacionalnog identiteta- naglasila je Mesarović.

Kako dalje navodi, zahvaljujući mudroj i odgovornoj državničkoj politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koja je poslednjih 14 godina vratila poverenje u domaću privredu, preduzetništvo i rad vrednih ljudi širom Srbije, danas država ima snage da vodi politiku koja je Srbiji vratila ekonomsku snagu, međunarodni ugled i samopouzdanje da danas može istovremeno da gradi auto-puteve, fabrike i naučno-tehnološke parkove, ali i da čuva male porodične radionice i ljude koji čuvaju duh našeg naroda.

- Jer snažna Srbija ne gradi se samo na velikim gradilištima i u ekonomskim pokazateljima, već i u malim radionicama, kroz znanje, trud, tradiciju i vredne ljude koji svojim rukama stvaraju, čuvaju identitet naroda i ostavljaju trag trajanja jedne države. Zato je za nas ovaj program mnogo više od finansijske podrške. Ovo je ulaganje u ljude koji imaju hrabrost da ostanu u svojim sredinama, da rade, stvaraju i razvijaju svoj posao u Srbiji. Posebno me raduje što među dobitnicima rešenja ima veliki broj malih porodičnih radionica, žena preduzetnica i mladih ljudi koji su odlučili da nastave porodičnu tradiciju i pretvore stare zanate u moderne, kvalitetne i konkurentne proizvode- poručila je potpredsednica Vlade.

Ona je podvukla da su svesni izazova i pritisaka sa kojima se svakodnevno suočavaju, kao i konkurencije masovne proizvodnje, jeftinije uvozne robe i tržišta koje često ne vrednuje dovoljno ručni rad, znanje i autentičnost.

-Upravo zato država više nikada ne sme da stare i umetničke zanate posmatra kao marginu ili ostatak prošlosti. Naprotiv. Republika Srbija i Ministarstvo privrede sistemski rade na tome da ove delatnosti sačuvamo, osnažimo i razvijamo, jer oni predstavljaju tihi, ali izuzetno važan stub naše nacionalne privrede, kulture i identiteta. Vreme je da prestanemo da stare zanate posmatramo samo kroz romantičnu sliku prošlosti. Oni nisu prošlost. Oni su naša autentičnost, naša razlika i nešto po čemu je Srbija prepoznatljiva. U njima su sačuvani život, iskustvo, strpljenje i umeće generacija koje su stvarale ovu zemlju. U svakom ručno rađenom predmetu ostaje trag ruku naših predaka, njihovog vremena i načina života. Narod koji izgubi svoje zanate vremenom počinje da gubi i svest o sebi.

Mudri narodi, narodi koji imaju svest o svom trajanju, nikada ne odustaju od takvih vrednosti. Oni ih čuvaju, prenose i stavljaju u službu kolektivnog pamćenja, nacionalnog dostojanstva i ljubavi prema sopstvenom narodu. Zato veliki pisci nikada nisu slučajno pisali o zavičaju, korenu i čoveku. Nije slučajno što je Branko Ćopić, pisac zavičaja i čoveka iz naroda, zapisao da čovek može da ode daleko i obiđe svet, ali da se uvek vraća onome što ga je stvorilo. Ne zato što je slab, već zato što bez korena čovek vremenom prestaje da bude ceo. Upravo zato su stari i umetnički zanati mnogo više od proizvodnje. Oni su mesto povratka sopstvenom identitetu, imenu i trajanju. Jer onog trenutka kada nestane jedan zanat, ne gubimo samo veštinu, gubimo deo pamćenja naroda i jednu važnu tačku povratka sopstvenim korenima- reči su ministarke.

Mesarović je podsetila da je Ministarstvo privrede i ove godine opredelilo 25 miliona dinara bespovratnih sredstava za ovaj program, dok skoro 13,5 miliona dinara bespovratnih sredstava danas dodeljuju korisnicima za nabavku nove opreme i repromaterijala.

-Iza tih brojeva nalaze se ljudi, konkretne porodice i konkretne životne priče. To su nove mašine, novi alati, sigurniji poslovi, veća proizvodnja i prilika da neko nastavi da živi od svog rada i svog znanja. Ministarstvo privrede i Vlada Republike Srbije, predsednik Vlade prof. Macut, ostaju snažno i dugoročno posvećeni podršci starim i umetničkim zanatima, jer želimo da stvaramo uslove u kojima nećete samo sačuvati svoje zanate, već ćete imati priliku da ih razvijate, unapređujete i prenosite novim generacijama. Naš cilj je da stari zanati ne budu simbol prošlosti, već šansa za posao, dostojanstven život i ponos Srbije. Srbija, kao naša jedina otadžbina, temelj naše slobode, trajanja i narodnog opstanka, koju zajedno sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem odgovorno i posvećeno gradimo, uvek će znati da prepozna, poštuje i nagradi ljude koji svojim radom, znanjem i trudom čuvaju duh, identitet i vrednosti našeg naroda. Jer države ne traju samo zahvaljujući svojoj snazi, već i zahvaljujući sposobnosti da sačuvaju dušu svoga naroda. I sve dokle god budemo čuvali ljude koji stvaraju svojim rukama, koji čuvaju koren, tradiciju i dostojanstvo srpskog rada, Srbija će imati snage da traje. Živela Srbija- zaključila je ministarka.

Ona je dodala i da je poslednjih godina zaista je intenzivna podrška ka malom sektoru, ka mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

-Imamo skoro 400 hiljada registrovanih preduzetnika u Srbiji. Prosečno dva člana porodice žive od prihoda jednog preduzetnika. Plus stari zanati, kao i onih koji se bave poslovima domaće radinosti. Na inicijativu predsednika Vučića od 2024. godine Ministarstvo privrede je pokrenulo taj konkurs i naišli smo na veliku zainteresovanost. Država nastoji da ih podrži u tom poslovanju i razvijanju njihovih ukupnih asortimana. Reč je o 100 posto sredstva kako za novu opremu tako i za trajna obrtna sredstva što im svakako znači.

Ministarka je najavila da će do kraja godine biti novih konkursa resornog ministarstva kojima će podržati prerađivačke delatnosti i proizvodnju novih predmeta.

-U naredniom periodu dodelićemo i rešenja za sve konkurse koji su raspisani od početka godine, za preradu mleka, proizvodnju sira i drugih mlečnih poroozvoda, za preradu voća i povrća, preradu mesa, proizvodnju nameštaja. Zanatlije su zaista na ponos Srbije, a još veći ponos je činjenica da plasiraju svoje proizvode na niz tržišta.

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut naglasio je država danas podržava ljude koji svojim rukama, znanjem i talentom čuvaju deo identiteta naše zemlje.



-Stari i umetnički zanati nisu samo uspomena na prošlost. Oni su dokaz da tradicija može da bude oslonac modernog preduzetništva, izvor novih radnih mesta i prilika za razvoj lokalnih sredina. Zato je Vlada Srbije za ovaj program opredelila više od 13 miliona dinara, kako bismo pomogli nabavku opreme i repromaterijala i omogućili našim zanatlijama da budu konkurentniji na tržištu, a da pritom sačuvaju autentičnost svojih proizvoda. Od grnčara i opančara, preko tkalja, sarača i kazandžija, do proizvođača suvenira i umetničkih predmeta – vi ste čuvari veština koje su stvarane generacijama. Naš je zadatak da obezbedimo da te veštine imaju budućnost. Srbija koja čuva svoje korene jeste Srbija koja sigurno gradi svoju budućnost- kazao je Macut.

Autor: S.M.