SVETSKO PRIZNANJE ZA PREDSEDNIKA! Vučić na Blombergu predstavljen kao lider moderne ekonomije čijoj se mudroj spoljnoj politici dive i Istok i Zapad!

U udarnom terminu na Blombergu (Bloomberg), najgledanijem i najuticajnijem svetskom ekonomskom kanalu, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavljen je kao lider koji se snažno zalaže za modernu, otvorenu i dinamičnu ekonomiju.

„Evropa mesečno hoda ka ekonomskoj propasti zbog samozadovoljstva i niske produktivnosti“, upozorio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za američki medij, koji je usledio odmah nakon njegovog povratka iz Pekinga, odakle donosi više od milijardu dolara novih investicionih obećanja za Srbiju.

On je istakao da je trenutno previše administrativnih i političkih prepreka koje komplikuju slobodan protok investicija između Evrope, Kine i SAD, ocenivši da protekcionizam „na kraju ubija evropsku ekonomiju“.

„Najteže i najveće pitanje za celu Evropu biće kako ljudi rade i kako ćemo se nositi sa ovim izazovima u budućnosti. Svi mi u Evropi lepo živimo, ali ne vidimo realno šta se dešava oko nas“, izjavio je Vučić u ponedeljak u Beogradu.

Srbija kao ključna kapija Kine za Evropu

Blomberg u svom tekstu podseća da je tokom 12 godina Vučićeve vlasti Srbija postala jedna od glavnih ulaznih tačaka za Kinu na evropskom kontinentu. Peking je uložio milijarde dolara u srpsku industriju – od rudarstva i teške industrije, pa sve do najsavremenijih tehnologija poput humanoidnih robota. Podseća se i na reči kineskog predsednika Si Đinpinga, koji je odnose dve zemlje opisao kao „čelično prijateljstvo“.

Kineske investicije u našoj zemlji sada su praktično sustigle ulaganja iz Evropske unije, kojoj Srbija i dalje zvanično teži da se pridruži, iako je članstvo u ovom trenutku, prema istraživanjima, na istorijski najnižem nivou popularnosti među građanima i iznosi 35 odsto.

„Mi ćemo uraditi svoj deo posla kada je u pitanju ispunjavanje kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji. Ali u međuvremenu, mi moramo da se brinemo o sebi i o svom narodu. Ne možemo da čekamo zauvek“, bio je jasan Vučić u razgovoru vođenom u zgradi Predsedništva.

Najava izbora: Vučić ne isključuje povratak na mesto premijera!



Osvrćući se na unutrašnju političku situaciju i zahteve opozicionih protesta koje predvode pojedine studentske organizacije, Vučić je ekskluzivno za Blomberg najavio velike političke događaje.

Predsednik je zvanično potvrdio da će Srbija već tokom ove godine održati vanredne parlamentarne i predsedničke izbore.

On je kategorički isključio mogućnost još jednog predsedničkog mandata nakon što mu aktuelni istekne 2027. godine, što je u potpunosti u skladu sa Ustavom Srbije. Međutim, na direktno pitanje novinara da li bi nakon toga želeo da se vrati na funkciju premijera Srbije, Vučić je odgovorio zagonetno, ali otvoreno: „To bi moglo da se desi“, dodajući da bi njegovoj Srpskoj naprednoj stranci u budućnosti moglo biti potrebno njegovo direktno vođstvo u Vladi.

Uprkos uličnim pritiscima, Blomberg napominje da Vučićeva stranka i dalje ubedljivo vodi u svim anketama javnog mnjenja sa najmanje 40 odsto podrške, dok je opozicija i dalje duboko podeljena i fluidna.

Odnosi sa velesilama: Od Sijevih topova do Trampa kao "srodne duše"

Tokom poslednje zvanične posete Kini, predsednik Si Đinping je Vučiću priredio veličanstven doček u Velikoj sali naroda, uz najviše državne počasti, vojni orkestar i ispaljivanje 21 savetodavnog topovskog plotuna, što je počast kakvu u Pekingu dobijaju samo lideri poput Donalda Trampa i Vladimira Putina. Vučiću je tom prilikom uručena i Medalja prijateljstva, najviše kinesko odlikovanje za strane državljane. Do sada je Srbija od Kine dobila blizu 8 milijardi evra direktnih investicija i isto toliko povoljnih kredita za velike infrastrukturalne projekte.

Sa druge strane, Vučić vidi ogroman potencijal i u privlačenju američkog kapitala. Republikanskog predsednika Donalda Trampa nazvao je „srodnom dušom“ koja, baš kao i on, nacionalne interese svoje zemlje stavlja na apsolutno prvo mesto.

Iako je prošlogodišnji projekat izgradnje kompleksa na mestu bivšeg Generalštaba naišao na oprečne reakcije u javnosti, predsednik je istakao da je Srbija više nego spremna za druge velike ekonomske dogovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema njegovim rečima, SAD bi u narednom periodu mogle da investiraju čak 15 milijardi dolara u Srbiju kroz različite energetske i građevinske projekte, s obzirom na to da Amerikanci traže bilateralne sporazume na istoku Evrope, gde ekonomije rastu znatno brže nego na zapadu kontinenta.

Na samom kraju, predsednik je ponovio da strateški cilj Srbije ostaje punopravno članstvo u EU i pozvao je evropske lidere da donesu hrabre političke odluke u vezi sa proširenjem bloka. „Na putu smo ka EU i ostaćemo na tom putu, bez obzira na to sa kakvim ćemo se pritiscima suočavati zbog naših principijelnih stavova“, zaključio je Vučić.

Autor: D.S.