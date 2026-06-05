VUČIĆ IZ TIVTA: Imali smo dobre razgovore! Makron je nahvalio našu zemlju - Sada svi primećuju da je Srbija najjača ekonomija Zapadnog Balkana

U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", čija će glavna tema biti proširenje EU, a Srbiju na skupu predstavlja predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić se ranije sastao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom.

Vučića su prvo pitali da prokomentariše izjavu Emanuela Makrona, koji je rekao da je Srbija ključna zemlja na Balkanu, i da je urađen ogroman posao na putu ka EU.

- Što ste se vi toliko uzbudili? Imali smo dobre razgovore, bili su predsednik Makron, kancelar Merc, gospođa Fon der Lajen, imali smo veoma produktivan razgovor. Ja nikada nisam tako euforičan. Verujem da ćemo videti napredak Srbije na evropskom putu, i mi moramo na tome da radimo. Ono što je rekao Makron, to je da svi primećuju da je Srbija postala najjača ekonomija zapadnog Balkana, i veoma sam srećan zbog toga - rekao je Vučić.

Naglasio je da je imao seriju odličnih razgovora, sa Rumenom Radevim, Babišom, Ficom, a da ga tek čekaju razgovori sa poljskim, irskim i holandskim premijerima, kao i austrijskim kancelarom.

- Dugo sam razgovarao sa Edijem Ramom sinoć, sa Plenkovićem. Za mene je najvažnije da obezbedimo investicije, da se borim za interese građana Srbije, da ljudi u Srbiji vide da mogu da žive bolje - naglasio je Vučić.

Predsednik na pohvale Makrona kaže da je francuski lider bolji političar od njega.

U tom trenutku je Andrej Babiš prišao sa leđa Vučiću, bacio mu "kosku", i pitao ga: "Zdravo Aleksandre, hoćemo li da uđemo".

Vučić je dodao da niko ne može da sruši činjenice, i da smo izgradili preko 600 kilometara autoputeva, više brzih pruga nego ikada ranije.

- Ovde su pravili kampanju oko ovih momaka. Nisu im smetali kada su dolazili ovde da im gase požare, ovde na Luštici, u Tivtu. Tada im nisu smetali, tada su bili divni momci - rekao je predsednik.

Na pitanje hrvatskih novinara Vučić je rekao da uvek ima prostora za napredak u odnosima, a na pitanje crnogorskih novinara, Vučić je rekao da će prijateljska ruka uvek biti ispružena narodu Crne Gore.

- Nema nikakve sumnje, ljudi u Crnoj Gori su naše sestre i braća. Može neko da piše šta hoće na zidovima, obično na tarabi piše svašta, ali se niko ne zaleće. Za one koji su zabrinuti hoćemo li nekoga puštati ili ne, razgovarao sam sinoć sa ljudima iz bezbednosnih službi, naš bratski narod iz Crne Gore dobrodošao je u Srbiju. A to što su neki pokušali da naprave za sebe korist i podignu značaj napadima na Srbiju to govori o njima, a veoma malo o nama - naglasio je predsednik.

Na pitanje da li je on deo duvanske mafije, Vučić je kroz osmeh rekao da su ga pobrkali sa nekime ko je mnogo visok, a to nije on.

- Sa kim visokim su me pobrkali? Verujte mi, ja se nikada nisam bavio nikakvim duvanom - rekao je on kroz smeh.

Kaže da je dobio ogroman broj poruka od Srba iz Crne Gore, i poželeo je svima da dođu u Beograd, da vide koliko Srbija napreduje.

- Mi ćemo da pomognemo uvek onoliko koliko možemo da pomognemo - kazao je predsednik.

Dodao je da se oseća bezbedno.

- Čovek je bezbedan i slobodan onoliko koliko mu je slobodan duh. Meni niko ne šalje mejl i kaže - ovo ti je politika. Sam donosim odluke u okviru svojih nadležnosti, predstavljam jednu slobodnu, suverenu i nezavisnu zemlju, što znači da sam najslobodniji na svetu - naglasio je predsednik.

Autor: A.A.