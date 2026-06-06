DVE VELIKE VESTI STIGLE IZ SAD U SRBIJU: Šamar za lažnu državu iz Vašingtona i dokaz o uzlaznoj putanji američko-srpskih odnosa

Iz Vašingtona u Beograd stigle su dve odlične vesti koje su prošle ispod radara javnosti i koje svedoče o uzlaznoj putanji američko-srpskih odnosa.

Prva dolazi od Gevina Vaksa, komesar Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za specijalizovanu međunarodnu izložbu EXPO 2027, koji je otkrio da predsednik SAD Donald Tramp pozitivno gleda na razvoj odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

- Postoji veliki prostor i potencijal za investicije, ekonomsku saradnju i saradnju u oblasti odbrane. U Srbiji vidimo da predsednik Tramp ima veoma snažnu podršku i mislimo da se to prenosi na polje javne diplomatije, gde raste podrška SAD kao partneru i bilateralno i multilateralno - rekao je on.

Druga odlična vest, koja nije preterano zapažena u domaćim medijima, dolazi od državnog sekretara Marka Rubija lično - da nema govora o pristupanju tzv. Kosova NATO.

Državni sekretar je odgovarao na pitanja predsednika pododbora za Evropu u Predstavničkom domu Kita Selfa (Keith Self) koji je nedavno boravio u BiH, Srbiji i na Kosovu i Metohiji i koji je na saslušanju ocenio da je situacija na Zapadnom Balkanu "izuzetno krhka".

Self je rekao da između Srbije i tzv. Kosova postoji "nerešiv problem" i tražio od Rubija da podrži članstvo tzv. Kosova u NATO u razgovorima s četiri članice alijanse koje ne priznaju nezavisnost Kosova i time blokiraju njegovo članstvo u zapadnom vojnom savezu.

Rubio je rekao da je na osnovu njegovih sastanaka s ministrima spoljnih poslova članica alijanse, NATO "fokusiran na neka druga pitanja" da "proširenje, posebnu u slučaju Kosova, ali i drugih, nije u prvom planu agendi tih zemlja, ali da to ne znači da se to neće nikada desiti".

- To nije imalo značajno mesto u nedavnim razgovorima s našim NATO saveznicima - rekao je Rubio.

Autor: Jovana Nerić