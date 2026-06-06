Raspad je počeo! Đilas zadao žestok udarac studentima blokaderima!

Blokaderski "Danas" objavio je da će Dragan Đilas u nedelju saopštiti kako će SSP izaći na izbore.

Ova objava delovala je kao brutalan šamar i detonacija unutar krugova blokadera, koji su odmah pokrenuli paljbu i otvoreno pokazali da je lažno jedinstvo puklo u sekundi.

"Hoće li sada svaka proevropska stranka imati svoj stav o izlasku na izbore? Zar nije bila ideja da se prati situacija i donese zajednička odluka? Ne dopada mi se ovo", ogorčeno je poručila blokaderka.

Ovo jasno pokazuje da je pročišćena arhitektura njihove koalicije bila samo predstava za javnost, dok su se iza zatvorenih vrata vodili surovi ratovi za fotelje.

Više nema govora o nekakvoj solidarnosti - u te priče više ne veruju ni njihove najvernije pristalice.

Autor: D.S.