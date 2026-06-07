Sramna zloupotreba dece u blokaderske svrhe! Ljudi besni, traže otkaz za učiteljicu (VIDEO)

Blokaderi mesecima zloupotrebljavaju decu zarad ličnih interesa i političkih poena.

Naime, učiteljica je dovela gupicu dece do blokaderskog štanda u Vrnjačkoj Banji i podstakla ih da uzimaju nalepnice "Studenti pobeđuju" i lepe ih po jednom od simbola Vrnjačke Banje - vrapcu Gočku.

Sada se pojavio i skandalozni snimak na kom učiteljica deci iz Beograda koju je dovela na izlet u ovu srpsku banju lepi bloaderske nalepnice na odeći.

@analiza_opozicije Je l' ovo novi vid političke borbe? Guranje maloletnika u prve redove? ♬ original sound - Milica

Autor: A.A.