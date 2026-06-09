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Gašić sa ministrom nacionalne odbrane Angole Amaralom

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije ||

Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas, u Palati Srbija u Beogradu, sa ministrom nacionalne odbrane, boraca i veterana otadžbine Republike Angole Lusiuom Gonsalvešom du Amaralom.

Ministar Gašić izrazio je zadovoljstvo zbog prvog susreta i razgovora sa novoimenovanim ministrom odbrane Angole. On je istakao uverenje da će imenovanje Amarala na ovu visoku i odgovornu dužnost doprineti daljem razvoju saradnje u oblasti odbrane, kao i unapređenju ukupnih odnosa dve zemlje.

Tom prilikom, ministar Gašić naglasio je značaj rada Zajedničkog komiteta za saradnju u oblasti odbrane u prethodnom periodu, kao i uverenje da će odluke donete tokom narednih zasedanja biti od velikog značaja za dalje unapređenje saradnje.

Ministar Gašić istakao je opredeljenje Republike Srbije da se saradnja u oblasti odbrane unapređuje kroz vojnoekonomsku i vojnoobrazovnu saradnju, a posebno je naglasio mogućnost unapređenja vojno-tehničke saradnje.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

On je istakao da je Republika Srbija u oblasti vojnog obrazovanja lider u regionu i podsetio da se u Univerzitetu odbrane na školovanju i usavršavanju nalazi 14 oficira iz Angole što predstavlja značajan oblik saradnje u oblasti vojnog obrazovanja.

Naglasivši da je osnovna bezbednosna pretnja za Republiku Srbiju proces otcepljenja teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, ministar Gašić izrazio je zahvalnost Angoli na principijelnom stavu u vezi sa nepriznavanjem jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova, kao i za podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje.

Foto: Tanjug/PKS/BOBAN RISTIĆ

Ministar Gašić istakao je da Republika Srbija dosledno zastupa poštovanje principa nepovredivosti međunarodno priznatih granica država članica Ujedinjenih nacija kao jednog od osnovnih načela međunarodnog javnog prava, bez pravljenja razlike u njegovoj primeni u zavisnosti od konkretne države.

Ministar Amaral izrazio je zahvalnost na prilici za nastavak dijaloga o unapređenju bilateralne saradnje u oblasti odbrane. On je istakao da odnosi dve zemlje počivaju na tradicionalnom prijateljstvu i međusobnom uvažavanju, koje predstavlja čvrstu osnovu za dalje jačanje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa. Ministar odbrane Angole posetio je, tokom prethodnog dana, Univerzitet odbrane i izrazio zadovoljstvo time što se pripadnici oružanih snaga Angole školuju i usavršavaju u sistemu vojnog školstva Republike Srbije.

Foto: Tanjug/PKS/BOBAN RISTIĆ

Razgovoru dva ministra prethodili su ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija tokom koje je predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, uz počasni stroj Garde Vojske Srbije i intoniranje himni obe zemlje, dočekao predsednika Angole Žoaa Manuela Gonsalveša Lorensa. Nakon sastanka u užem formatu, održan je plenarni sastanak dveju delegacija predvođen predsednicima Srbije i Angole.

Autor: A.A.

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