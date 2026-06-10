INTERVJU VUČIĆA ZA FOKS NJUZ KOJI JE ZAPALIO AMERIKU! Predsednik pozvao Trampa u Beograd i poslao poruku svetu: Stiže 100.000 ljudi da te dočeka, a Kosovo NIKADA nećemo priznati!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je ekskluzivni intervju za prestižnu američku televiziju Foks njuz (Fox News) u kojem je otvoreno govorio o dramatičnoj transformaciji odnosa Srbije i SAD pod administracijom Donalda Trampa, ekonomskom bumu naše zemlje, kao i o jasnim stavovima Beograda po pitanju Kosova i Metohije, Rusije, Kine i situacije na Bliskom istoku.

Vučić je posebno naglasio da je Trampov fokus na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišao na ogroman odjek kod srpskog naroda, koji još uvek pamti stravično NATO bombardovanje 1999. godine.

"Više od 100.000 ljudi bi dočekalo Trampa u Beogradu!"

Predsednik Srbije je otkrio da je nedavno uputio zvaničan poziv Donaldu Trampu da poseti Srbiju, predviđajući nezapamćeno oduševljenje građana na ulicama glavnog grada.

"Predsednik Tramp i njegov tim do sada su radili veoma marljivo i posvećeno na Zapadnom Balkanu. Ako pitate ljude u Srbiji da naprave poređenje između Klintonove i Trampove administracije, ili demokrata i republikanaca, ne biste verovali – bilo bi 90 prema 10 ili 95 prema 5 u korist Trampa. Nadam se da ćemo moći da ga ugostimo. Više ljudi bi bilo spremno da ga pozdravi i čeka nego što on možda i očekuje. Usuđujem se da kažem, čak i više od stotina hiljada ljudi", poručio je Vučić za američku televiziju.

Strateški dijalog i ekonomski bum: BDP skače na preko 100 milijardi evra!

Odnosi Vašingtona i Beograda danas se, prema rečima predsednika, zasnivaju na investicijama, tehnologiji i zajedničkim konzervativnim vrednostima. Vučić je najavio pokretanje velikog strateškog dijaloga sa SAD koji će biti usmeren na energetiku, tečni prirodni gas (LNG), infrastrukturu, veštačku inteligenciju i odbrambenu saradnju, istakavši predstojeći Expo 2027 kao krunu međunarodnog uspeha Srbije.

Foks njuz posebno podseća da je Vučić ključna politička figura u zemlji pod čijim je vođstvom Srbija doživela potpunu ekonomsku transformaciju.

"Naš BDP je bio 32 milijarde evra kada sam postao premijer 2014. godine. Ove godine će biti više od 100 milijardi evra, što je 120 milijardi dolara", ukazao je predsednik na istorijske ekonomske rezultate.

Odbijena provokacija o Kosovu: "Svoj Ustav ne kršim!"

Na direktno pitanje američkog novinara da li bi razmotrio priznanje lažne države Kosovo ukoliko bi to ubrzalo put Srbije ka Evropskoj uniji i otključalo ekonomsku budućnost, predsednik Vučić je sasekao svaku spekulaciju i poslao nikad jasniju poruku celom svetu.

"Ne kažem da sam spreman da prekršim svoj Ustav. Uvek sam bio otvoren za razgovore ili kompromisna rešenja, uvek sam bio otvoren za razvoj velikih ekonomskih veza i nesumnjivo mnogo boljih političkih veza. Ali nisam govorio o priznanju nečije nezavisnosti", podvukao je Vučić, podsećajući da je još u Trampovom prvom mandatu, potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma 2020. godine, akcenat stavljen na ekonomiju i radna mesta, a ne na političke ucene.

Moćno balansiranje između Istoka i Zapada i istorijska poruka o miru

Upitan o tome kako Srbija balansira između Brisela i Vašingtona sa jedne, i Moskve i Pekinga sa druge strane, Vučić je objasnio šta znači pragmatična diplomatija vođena isključivo nacionalnim interesima, uporedivši svoj pristup sa Trampovim.

"Predsednik Tramp nije otišao u Kinu zbog svoje sujete. Poveo je sa sobom sve vodeće ljude Sjedinjenih Američkih Država kako bi napravili bolje poslove, kako bi zaradili više novca za svoje kompanije. Ja dolazim iz male zemlje. Tražio sam više investicija i borio se za interese svog naroda. Uvek je bolje imati hiljade dana pregovora nego jedan dan rata", istakao je šef srpske države povodom sukoba u Ukrajini.

Srbija čvrsto uz Izrael: Kod nas nema mesta antisemitizmu!

Foks njuz je preneo i Vučićeve reči o bliskoistočnoj krizi, gde se Srbija jasno izdvaja od većine evropskih vlada po svojoj otvorenoj podršci Izraelu, ali i po nultoj toleranciji prema mržnji.

"Ja sam predsednik zemlje koja je jedna od veoma retkih u Evropi koja ne okleva da sarađuje sa Izraelom i ponosna je što to kaže javno i otvoreno. S vremena na vreme, veoma se plašim kada vidim mnogo antisemitskih slogana i antisemitskih transparenata širom sveta. To se ne dešava u Srbiji i neće se desiti dok sam ja predsednik", zaključio je Aleksandar Vučić u ekskluzivnom razgovoru za američki medij.

Autor: D.S.