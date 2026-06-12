SKANDAL! Evo kako govori blokaderski rektor Megatrenda - Kad vidite šta vozi i koji sat nosi... (VIDEO+FOTO)

Rektor privatnog Megatrend Univerziteta u Beogradu Dejan Đurđević blokader je sa dna kace koji svoje profile na društvenim mrežama koristi za monstruozne napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, šireći bizarne laži o njemu, ali i o kompletnoj vlasti naše zemlje.

U Đurđevićevim objavama je njegova redovna meta i nekadašnji lider Republike Srpske Milorad Dodik, koga je, kao i predsednika Vučića, nebrojeno puta pozivao da podnese ostavku.

Posebno je jeziv snimak koji je ovaj blokader objavio 13. marta prošle godine, a u kom je on na sraman način optužio vlast Srbije da sprema krvoproliće na ulicama.

- Narode moj, građani Srbije, studenti moji, deco moja, naime, 15. 3. planira sukobe, počeli su da sakupljaju socijalno najugorženije stanovnike na Kosovu i Metohiji, ucenjujući ih da im neće biti isplaćene socijalne pomoći i socijalna davanja ukoliko se 15. 3. ne pojave u Pionirskom parku da izazovu nemire. Bićemo dostojanstveni kao i do sada, ali nećemo odustati. Sprečićemo ovo zlo od vlasti, ovo je nešto što se do sada u Srbiji nije dešavalo - ređao je nebuloze Đurđević u pomenutom video-zapisu, pri čemu je govorio potpuno nepovezano, šireći oči i izgledajući krajnje suspektno.

U drugom snimku Đurđević direktno poziva Vučića i Dodika da podnesu ostavke, ali ono što upada u oči jeste da on zarad svoje blokaderske slave snimak video dok vozi, čime nije doveo u opasnost samo svoj život, već i život svih ostalih učesnika u saobraćaju.

On je tako samo još jedan primer blokadera obolelih od mržnje, koji više ne biraju ni mesto ni vreme za širenje svojih gnusnih laži, ali i krajnje bolesne kampanje s jednim jedinim ciljem - da preuzmu vlast i unište Srbiju.

Na njemu se crno na belo vidi kako on "loše živi u Vučićevoj Srbiji" - nosi sat koji vredi vrtoglavih 55.000 evra.