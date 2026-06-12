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Branislava Pandurov napustila Bačulova, prešla u odborničku grupu SRPSKE NAPREDNE STRANKE u Novom Sadu

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Instagram.com/misa_ronin ||

Odbornica Branislava Pandurov iz odborničke Grupe građana "Heroji - Miša Bačulov" prešla je u odborničku grupu "Aleksandar Vučić- Novi Sad sutra".


Miša Bačulov je na društvenim mrežama objavio snimak na kom kaže da je Pandurov postala gradska obdornica na kvoti kod Đilasa, potom je bila samostalna odbornica te je postala deo odborničke grupe Heroji- Miša Bačulov.

U gradskoj skupštini odbornička grupa "Aleksandar Vučić- Novi Sad sutra" sa Pandurov ima 36 odbornika, dok odbornička grupa Miše Bačulova ima svega četiri odbornika.

U gradskoj skupštini odbornička grupa "Aleksandar Vučić- Novi Sad sutra" sa Pandurov ima 36 odbornika, dok odbornička grupa Miše Bačulova ima svega četiri odbornika.

Autor: S.M.

#Branislava Pandurov

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