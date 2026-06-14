Glišić u selu Grušić: Želimo da radimo i dalje, da Šabac živi još bolje

Meštani sela Grušić kod Šapca bili su domaćini okupljanja naroda iz Šapca i okoline.

Građane je posetio i predsednik Izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić koji je u obraćanju istakao:

- Šabac zna kako se čuva država. Dosta se u Šapcu u proteklih nekoliko godina uradilo, otvorene su nove fabrike, pušten je u rad autoput Ruma - Šabac i brza saobraćajnica od Šapca do Loznice. Ulagano je u putnu infrastrukturu i živi se mnogo bolje nego što se nekad živelo. Želimo da radimo i dalje, da Šabac živi još bolje. Pred nama je toplo leto, uzbudljiva jesen ali i srećna Nova godina jer ćemo do tada da pokažemo koga Srbija želi, rekao je Glišić.

Gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić je istakao da se sa građanima razgovara i da je ovaj skup prilika za druženje ali i širenje ljubavi.

- Pravimo veselja, organizujemo slavlja, volimo jedni druge, nećemo podele, nećemo blokade, hoćemo da živimo normalno - poručio je gradonačelnik Pajić.

Autor: Pink.rs