AKTUELNO

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SKINUO MASKE BLOKADERIMA: Ovo su radili sve vreme! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak na kome govori o lažima i manipulaciji blokadera.

- Što se tiče N1, oni ne žele da im budem gost, iz jednog suštinskog razloga, jer njihovi gledaoci koji krosite njihove platforme žive u mehurima od sapunice pravljenim od mehura, ne može da mi kaže da ovo što iznosim nisu činjenice, o putevima, prugama...

-Postoji još jedan razlog, tada bi bilo potpuno jasno da oreol profesionalaca istinuljubivih ljudi padne sa njihove glavnje. Sve su zasnivali na lažima, od zvučnog topa, dečaka u Valjevu, Jovanjice, Sarajevo safarija, sve. Od toga dođemo, Vučić je lud, bolestan, nerazuman, prevazišao je sebe.

-Što sam ludak? Što sam pomislio da pozovem zemlje kandidate da dođu u Beograd. Što vam smeta to, trebalo bi da vas raduje. Ali morate da prestavite sve kao potez čoveka koji nije Srbin, koji je ubica, a zato što nemate nijedan argument, ne možete da pobedite istinu i morate da se služite lažima i ničim više - poručio je predsednik.

Autor: D.B.

#Aleksandar Vučić

#blokaderi

#maske

#video

POVEZANE VESTI

Politika

'BUDUĆNOST JE U TVOJIM RUKAMA' Predsednik Vučić objavio snimak sa snažnom porukom: Ljudi su najvažniji simbol Srbije (VIDEO)

Politika

OGLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ: Ne želim da se svetim - jedino što mogu je da sanjam još veće snove i novim projektima pobeđujemo one koji mrze (VIDEO)

Politika

'VUKAN SE LEPO DOTERAO I IZVEO TATU!' Vučić prvi put podelio snimak sa najmlađim sinom, pa otkrio kako provode vreme! (VIDEO)

Politika

POBEDIĆE SRBIJA! Predsednik Vučić objavio moćan video: Nismo mi brojčano veliki, ali je naš narod uvek bio slobodan i slobodarski

Politika

'MORAMO DA VRATIMO SRBIJU NA PUT USPEHA' Predsednik Vučić poslao moćnu poruku (VIDEO)

Politika

'HTELI SU DA SPALE ŽIVE LJUDE, NJIH 300 BI BILO U OPASNOSTI' Predsednik Vučić o bolesnim umovima blokadera: Tragedija izbegnuta za dlaku