Ana Brnabić sazvala posebnu sednicu Skupštine za danas: Predsednik Vrhovnog suda polaže zakletvu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za danas Četvrtu posebnu sednicu Skupštine u Četrnaestom sazivu, na kojoj će predsednik Vrhovnog suda položiti zakletvu.

Sednica će početi u 10.00 sati, saopšteno je iz parlamenta.

Za sednicu je utvrđena jedna tačka dnevnog reda – polaganje zakletve predsednika Vrhovnog suda.

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 14. maja izabrao Miroljuba Tomića za predsednika Vrhovnog suda, čime se ovim činom formalno završava proces njegovog stupanja na dužnost.

Autor: D.S.