Milićević u Solunu: Deca iz dijaspore najvažnija veza Srbije sa budućnošću

Tematski letnji kampovi za decu iz dijaspore i regiona, koji se održavaju u Srbiji u organizaciji Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za odnose Srbije sa dijasporom Đorđa Milićevića, predstavljeni su danas u Solunu, a resorni ministar je poručio da su ti kampovi važan i trajan oblik saradnje matice i dijaspore u interesu dece i budućnosti srpskog naroda.

"Došli smo u Solun da našim ljudima predstavimo ono što Srbija radi za decu iz dijaspore. Grčka ima more, sunce i sve što deca mogu da požele tokom leta, ali je za nas od posebne važnosti to što ovde postoji želja da deca dođu u Srbiju, da upoznaju svoju maticu, svoje vršnjake, jezik, istoriju, kulturu i tradiciju. Kada dete iz dijaspore oseti da je Srbija njegova kuća, uradili smo veliki posao za budućnost našeg naroda", rekao je Milićević.

Dodao je da su tematski letnji kampovi postali prepoznatljiv most između Srbije i našeg naroda u rasejanju.

"Ovi kampovi nisu samo boravak u Srbiji. Oni su ulaganje u jezik, identitet, kulturu, istoriju i osećaj pripadnosti. Tamo gde su naša deca, tamo mora biti i Srbija — kroz podršku, pažnju i konkretne programe", naglasio je Milićević.

U saopštenju kabineta ministra Milićevića navodi se da ti kampovi za cilj imaju da povežu decu srpskog porekla iz rasejanja povezuju sa maticom, srpskim jezikom, kulturom, istorijom i tradicijom.

Takođe, tokom ove prezentacije posebno je istaknut značaj Srpske dopunske škole "Sveti Sava" u Solunu, čiji je rad podržao Sveti manastir Hilandar, a kojoj je u prethodnom periodu podršku pružao i Kabinet ministra Milićevića.

Tom prilikom, ambasador Srbije u Grčkoj Nikola Nedeljković, kao izaslanik predsednika Srbije, zajedno sa ministrom Milićevićem, uručio je igumanu Svete carske srpske lavre manastira Hilandara, visokoprepodobnom arhimandritu Metodiju, Sretenjski orden prvog stepena.

Milićević je zahvalio igumanu Metodiju, Ambasadi Srbije u Grčkoj, Generalnom konzulatu Srbije u Solunu, srpskim udruženjima i svim ljudima koji rade na očuvanju srpskog jezika i identiteta među decom u Grčkoj.

"Hilandar je jedan od najvažnijih duhovnih i istorijskih stubova srpskog naroda. Zato je posebno važno što upravo ovde, u Solunu, zajedno govorimo o deci, jeziku, tradiciji i vezi sa Srbijom. Želim posebno da istaknem i značaj aktivnosti Dobrotvorne organizacije Svetog manastira Hilandara 'Teofilos', koja svojim obrazovnim, kulturnim i humanitarnim radom daje veliki doprinos očuvanju srpskog jezika, vere, tradicije i identiteta među našim narodom u Grčkoj", rekao je Milićević.

On je istakao da saradnja institucija Srbije, Srpske, Svetog manastira Hilandara i srpske zajednice u Grčkoj pokazuje da kada se radi zajedno može mnogo da se učinimo za decu i za budućnost srpskog naroda.

Pored ministra Milićevića, prezentaciji su prisustvovali i iguman Svetog manastira Hilandara otac Metodije, ambasador Srbije u Grčkoj Nikola Nedeljković, generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović, predstavnici Republike Srpske, predstavnici srpskih udruženja u Grčkoj i srpske zajednice, kao i predstavnici Grada Kruševca.

Autor: Marija Radić