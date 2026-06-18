Stanje je ipak mnogo gore! Isplivali novi šok podaci - Pad Beogradskog univerziteta nikad veći: Sve pod vođstvom Đokića (FOTO)

Rangiranje Beogradskog univerziteta od 2020. do 2026. strmoglavo je palo za vreme dok je na čelu Univerziteta Vladan Đokić.

Nakon objave Uroša Pipera u kojoj je novinar skrenuo pažnju na strmoglav pad Beogradskog univerziteta (BU) pod vođstvom Vladana Đokića i u kome je objavljena tabela na kojoj se jasno vidi degradacija BU, objavljeni su novi podaci, koji pokazuju da je to stanje mnogo gore!

Da je Beogradski univerzitet sada na 1232. mestu pokazuju najnoviji šokantni podaci Nature Index-a, u tabelarnom prikazu najznačajnija 82 časopisa, koji otkrivaju koliko i kakve radove su objavljivali profesori, asistenti, naučni saradnici, docenti u ta 82 najznačajnija svetska naučna časopisa.

Kada je blokaderski rektor Vladan Đokić 2020. godine došao na čelo Beogradskog univerziteta, on je bio na 804. mestu tabele Nature Index-a.

Dve godine kasnije već je pao na 842. mesto, 2024. na 895. mesto, a danas prema najnovijim podacima, Beogradski univerzitet koji vodi Đokić je na 1232. mestu!

Za šest godina koliko je Đokić na čelu, BU je pao za 290 mesta na Nature Index-u, na onom najznačajnijem za akademski svet, na najznačajnijoj tabeli gde se gleda koliko je naučnih radova objavljeno.

To govori kako bi izgledala država da je vodi političar Đokić.

Kako što smo već pisali, posle zloupotrebe Hilandara, Đokić srlja u propast, a što je najgore, za sobom vuče i Univerzitet u Beogradu.

Autor: Iva Besarabić