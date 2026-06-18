'VI STE ĐIKI BLAJNDERS BANDA' Brnabić i Jovanov demolirali Mariniku Tepić na sednici Skupštine: Krali ste gde ste stigli i opelješili ste 619 milion evra!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić brutalno je odgovorila potpredsednici SSP Mariniki Tepić na sednici parlamenta i potpuno je raskrinkala pred kamerama! Prema rečima Brnabićeve, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u pravu kada kaže da će opozicija za deset godina da priča da su oni gradili autoputeve i bolnice, a pripadnici aktuelne vlasti blokirali.

Predsednica Skupštine Srbije najpre je citirala izjave Tepićeve:

- "Jedino što je trebalo da uradite jeste da vratite na snagu prethodne zakone". E sada... ista govorinica (Marinika Tepić) vraćam se na februar 2023. godine, citiram: "Interes građana Srbije je da ovi predloženi zakoni ne budu usvojeni, zato mi nećemo glasati za predložene zakone koji dalje podstiču nepoverenje u institucije i omogućavaju održavanje nelegalnosti kao stila života najmoćnijih ljudi u Srbiji". Hvala vam zato što ste toliko promenili mišljenje. Vi u stvari sada lobirate za zakone, za koje ste pre dve i po godine govorili da nećete glasati za njih i niste glasali za njih, zato što "dalje podstiču nepoverenje u institucije i omogućavaju održavanje nelegalnosti kao stila života najmoćnijih ljudi u Srbiji" - podsetila je Brnabić Tepićevu na sve što je izgovarala prethodnih meseci.

Potom se obratio šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov:

- Marinika Tepić poučava nas da se izvinimo kad pogrešimo, ali ona to naravno ne kaže, nego slaže ponovo. Isto tako prošle kokoške iz Morovića, ni krive, ni dužne, optužene na jednoj konferenciji za štampu da gaje marihuanu, koja se distribuira svuda. Sve u svemu, optužuje ljude bez ikakvog dokaza. Vi ste kriminalna banda Điki Blajnders, koja je ovu zemlju opelješila za 619 milion evra i to tako što je preprodavala sekunde iz ničega u ništa. E, to ste vi, Điki Blajnders banda koja bi da se vrati i koja drž'te lopova vrišti već godinama, ali nikako da im pođe za rukom. Krali ste gde ste stigli! Onaj originalni Piki Blajnders ušao je u politiku, ali je bio uspešniji od vas. Možda će svaki deseti ući u Skupštinu posle sledećih izbora, čak i da se na gomilu skupite, možda. Veća je izvesnost bila preživeti bitku na Sutjesci, nego vama da ponovo sedite ovde - kazao je Jovanov.

Autor: Pink.rs