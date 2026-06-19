BOLESNI SCENARIO ZA GRAĐANSKI RAT! Raskrinkana jeziva laž o zvučnom topu, ogorčeni narod na mrežama poručuje: Svi koji su umešani moraju da odgovaraju (FOTO)

Zvanično saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu o montiranoj aferi "zvučni top" izazvalo je neviđeni tektonski potres u srpskoj javnosti. Društvene mreže su eksplodirale, a ogorčeni građani masovno dele komentare u kojima traže hitnu reakciju nadležnih organa i najoštrije kazne za autore ove političke diverzije.

Narod s pravom podseća da je blokaderska hobotnica mesecima svesno trovala javnost izmišljotinama kako bi se izazvali haos i panika.

- Mesecima su gradili priču o "zvučnom topu", izmišljali povrede i optuživali vlast za napad na sopstveni narod. A sada izlaze informacije da je cela operacija planirana još u januaru 2025. Svi koji su umešani moraju da odgovaraju. Bez izuzetaka!!! - kaže jedan od komentara koji je privukao ogromnu pažnju na društvenoj mreži Iks.

Glavni akcenat u reakcijama javnosti stavljen je na svesno i namerno cepanje države i podele društva, jer je blokaderska mašinerija laži, u nedostatku bilo kakvog političkog programa, udarila na ono najsvetije – mir, koji je svetinja za naš narod koji je prošao kroz toliko nedaća.

Deo reakcija na društvenim mrežama odnosi se i na monstruoznudehumanizaciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, koja je planski sprovođena kako bi mu se oduzela ljudskost i kako bi bio predstavljen kao zlo.

- A mi smo svi zajedno dopustili da nam grupa plaćenika bez biografije i dostignuća 'ubija' predsednika Vučića i njegovu porodicu, a ćutali su čak i oni koji su znali da sve vreme lažu - piše još jedan korisnik društvene mreže Iks.

Javnost sada glasno traži odgovore i postavlja pitanja koja pogađaju direktno u metu, zahtevajući moralnu i krivičnu odgovornost svih onih koji su svesno targetirali najbliže članove porodice predsednika države.

- Hoće li neko da se izvini njegovoj porodici i većinskom narodu koju su pretvorili u njihove žrtve i taoce? Hoće li neko reći 'izvini' Vučićevoj majci, ili će čekati da je ove laži ubiju? - pita jedna korisnica Iksa.

Gnev naroda opravdano se preliva i na sve one koji su svesno izigravali statiste u ovom režiranom filmu, slepo prateći instrukcije onih koji žele krv na ulicama Beograda radi ličnih interesa i dodvoravanja stranim nalogodavcima:

- Za ovo da odgovaraju i oni koji su isplanirali i ovce koje su odlučile slepo da prate taj plan... - dodao je jedan besan tviteraš.

Nakon što su svi dokazi isplivali na površinu, Srbija više ne sme da ćuti. Ključno pitanje koje se danas postavlja jeste šta nas čeka ako dopustimo da ova grupa bezobzirnih lažova sutra dođe na vlast i uzme u ruke sudbine svih nas?

Autor: Iva Besarabić