U HRVATSKOJ SVE GORI OD USTAŠLUKA I PRETNJI SRBIMA: Ispisane jezive poruke, gde je sad Picula? (FOTO)

Izvestilac Evropskog parlamenta, Tonino Picula, pametuje Srbiji o ljudskim pravima i "demokraciji", a u njegovoj EU Hrvatskoj juče sve gori od ustašluka i pretnji Srbima!
U okolini Zadra juče osvanule pretnje srbima novom Olujom, ispisano ustaško slovo "U" i poruke zločincu Ante Paveliću.
U srpskom povratničkom mestu Biljane Donje kod Zadra tokom protekle noći osvanuli su grafiti mržnje kojima se veliča ustaški režim i povezuje sa etničkim čišćenjem Srba u akciji "Oluja".
Grafiti su ispisani na saobraćajnim znacima na ulasku i izlasku iz Biljana Donjih, kao i na odloženim traktorskim gumama.
05. јул 2026.
U mestu Biljane Donje, koje je administrativno u sastavu grada Benkovca, prema popisu iz 2011. godine, živi oko 90 odsto Srba i 10 odsto Hrvata.
Sinoć u Zaprešiću na koncertu Tompsona, sve se orilo od "Za dom spremni", a na sceni bila istaknuta digitalna šahovnica sa prvim, NDH, belim poljem!
Autor: Iva Besarabić