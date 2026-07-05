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U HRVATSKOJ SVE GORI OD USTAŠLUKA I PRETNJI SRBIMA: Ispisane jezive poruke, gde je sad Picula? (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Branislav Božić ||

Izvestilac Evropskog parlamenta, Tonino Picula, pametuje Srbiji o ljudskim pravima i "demokraciji", a u njegovoj EU Hrvatskoj juče sve gori od ustašluka i pretnji Srbima!

U okolini Zadra juče osvanule pretnje srbima novom Olujom, ispisano ustaško slovo "U" i poruke zločincu Ante Paveliću.

U srpskom povratničkom mestu Biljane Donje kod Zadra tokom protekle noći osvanuli su grafiti mržnje kojima se veliča ustaški režim i povezuje sa etničkim čišćenjem Srba u akciji "Oluja".

Grafiti su ispisani na saobraćajnim znacima na ulasku i izlasku iz Biljana Donjih, kao i na odloženim traktorskim gumama.

U mestu Biljane Donje, koje je administrativno u sastavu grada Benkovca, prema popisu iz 2011. godine, živi oko 90 odsto Srba i 10 odsto Hrvata.

Sinoć u Zaprešiću na koncertu Tompsona, sve se orilo od "Za dom spremni", a na sceni bila istaknuta digitalna šahovnica sa prvim, NDH, belim poljem!

Autor: Iva Besarabić

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