'ULAŽEMO 500 MILIONA GODIŠNJE' Vučić reagovao na reči Bugarke Dare! Pobednica Evrovizije rekla: Ja kad uđem u Srbiju, ja sam spasena

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, juče je obišao radove na izgradnji vojvođanskog Smajlija odnosno deonice brze saobraćajnice I B reda Bački Breg - Srpska Crnja, te poručio je da će uskoro moći da koristi mašinu koja će mu omogućiti da ima uvid u sve infrastrukturne projekte i radove u zemlji u realnom vremenu.

"Imaću svaku rupu u svom telefonu"

- Sad mi prave mašinu koju ću moći, ukoliko dobijemo poverenje naroda, u narednim godinama da vidim svaki put i svaku rupu, na svakom mestu, i kad je popravljena i ko je popravlja - poručio je Vučić i dodao:

- I to će da bude pakao za ministre, radnike na putevima, za sve.

Tom prilikom rekao je da država Srbija godišnje izdvaja oko 500 miliona evra za održavanje auto-puteva, navodeći da kvalitet domaće putne infrastrukture prepoznaju i strani državljani.

Kao primer je naveo pobednicu Evrovizije iz Bugarske, Daru, za koju kaže da je javno pohvalila puteve u Srbiji.

"Kad uđem u Srbiju, ja sam spasena"

- Videli ste da je ona devojčica iz Bugarske, Dara, koja je pobedila na Evroviziji, hvalila puteve u Srbiji. Rekla je: "Ja kad uđem u Srbiju, ja sam spasena". Kada ulazite iz zemalja Evropske unije u našu zemlju, ulazite na mnogo bolje puteve. I iz pravca Hrvatske i iz pravca Bugarske. Neuporediva je razlika u kvalitetu auto-puteva - rekao je Vučić juče obilazeći radove na deonici "Osmeh Vojvodine"

Vučić je istakao da država svake godine izdvaja značajna sredstva kako bi auto-putevi ostali u dobrom stanju.

- Mi ih održavamo. Suštinski, oko 500 miliona evra potrošimo godišnje na održavanje. Znate li koliki je to novac? Jutros sam prošao jednim delom auto-puta i izgledao je bukvalno kao pista. Ljudi su nekad nervozni zbog gužvi, ali mora da se radi i mora da se održava - rekao je predsednik.

Vučić je kazao i da na srpskim auto-putevima više nema oštećenja kolovoza.

- Nema rupa na auto-putu kod nas. Evo, dajem konkurs za rupu na auto-putu. Ko je pronađe, neka prijavi. Nadležni će odgovarati, a oni koji održavaju puteve snosiće posledice ako se tako nešto pojavi - poručio je Vučić.

Pobednica Evrovizije Dara iz Bugarske boravila je nedavno u Srbiji zbog nastupa na festivalu Music week, gde je u jednom intervjuu nahvalila srpske drumove.

- Putevi u Srbiji su mnogo bolji nego u Bugarskoj - kazala je mlada pevačica.

Autor: Iva Besarabić