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VUČIĆ SUTRA SA SALVINIJEM: Potpredsednik Saveta ministara Vlade Italije dolazi u Beograd

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem.

Salvini boravi u zvaničnoj poseti Srbiji i Beogradu 6. i 7. jula s ciljem daljeg jačanja saradnje između Italije i Srbije, sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja.

Vučić i Salvini prethodno su se sastali u maju 2019. godine u Rimu, kada je Salvini bio ministar unutrašnjih poslova i potvrdio podršku Italije za prijem Srbije u Evropsku uniju.

Autor: Iva Besarabić

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