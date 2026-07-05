VUČIĆ SUTRA SA SALVINIJEM: Potpredsednik Saveta ministara Vlade Italije dolazi u Beograd

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem.

Salvini boravi u zvaničnoj poseti Srbiji i Beogradu 6. i 7. jula s ciljem daljeg jačanja saradnje između Italije i Srbije, sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja.

Vučić i Salvini prethodno su se sastali u maju 2019. godine u Rimu, kada je Salvini bio ministar unutrašnjih poslova i potvrdio podršku Italije za prijem Srbije u Evropsku uniju.

Autor: Iva Besarabić