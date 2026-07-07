'DOBAR I OTVOREN RAZGOVOR S PREDSEDNIKOM VRHOVNE RADE UKRAJINE' Vučić s Ruslanom Stefančukom, predsednikom ukrajinskog parlamenta (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u 11 sati s predsednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom.

Vučić je posle sastanka poručio sledeće:

- Dobar i otvoren razgovor sa predsednikom Vrhovne rade Ukrajine o bilateralnim odnosima, aktuelnim izazovima i evropskoj budućnosti naših zemalja. Istakli smo značaj saradnje država kandidata za članstvo u EU, saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu.

- Razgovarali smo i o nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Posebnu pažnju posvetili smo mogućnostima za unapređenje bilateralne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, kazao je Vučić posle sastanka s Ruslanom Stefančukom.



Pre toga, predsednik se u 10 sati sastao s generalnim sekretarom Interpola.

Autor: D.B.