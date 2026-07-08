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Studenti blokaderi skandalozno uvredili penzione - Evo šta stvarno misle o njima!

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Biljana Ljubisavljević ||

Blokaderi su na društvenoj mreži X uvredili sve penzionere u Srbiji, samo zato što podržavaju predsednika Srbije Aleksandara Vučića.

Dok naši najstariji sugrađani glasaju za stabilnost i napredak Srbije, lažni studenti javno poručuju da jedva čekaju da naši najstariji sugrađani umru.

Nakon što su objavljeni podaci i istraživanja koji potvrđuju da preko 800.000 penzionera daje podršku predsedniku Aleksandru Vučiću, kod propalih blokadera nastala je totalna histerija.

- Evo nam je naša budućnost. Malo im je što su nam sjebali poslednjih 10, 20, 30 godina pa nastavljaju dalje. Bravo penzioneri pišam vam se uskoro po grobu - napisali si

Njima smeta što penzioneri pamte kako je država izgledala kada je bila na dnu, a što danas imaju stabilne penzije, nove bolnice i puteve!

Autor: A.A.

#Studenti

#blokaderi

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