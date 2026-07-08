HRVATI SLUČAJNO OBJAVILI NEŠTO DOBRO O VUČIĆU I SRBIJI: Odmah pala cenzura, jezivo čime se bave

Najnovije projekcije MMF-a koje pokazuju da će ekonomija Srbije rasti više nego dvostruko brže od proseka evrozone u periodu od 2027. do 2031. godine, napravila je pometnju u hrvatskim medijima.
Tu pometnju hrvatski mediji nisu uspeli ni da prikriju, pa je tako samim uvidom u izmene naslova pomenute vesti jasno da im nije dozvoljeno da pišu o uspesima Srbije u bilo kom smislu.
I ne samo to, nije dozvoljeno i ne pomenuti predsednika Srbije Aleksandra Vučića u bilo kakvom kontekstu koji bi mogao da mu naškodi ili bar da mu se naruga, čak i kada je to potpuno neosnovano i nelogično.
U konkretnom slučaju reč je o rastu ekonomije, pa je teško reći nešto loše ili kritikovati, zato su hrvatski mediji u nedostatku bolje ideje zaključili kako će "Vučić likovati" zbog toga.
U nastavku pogledajte kako je "Večernji list" menjao naslov pomenute vesti:
Hrvatski mediji ne mogu da sakriju istinu o uspesima Srbije: Uzaludni pokušaji – činjenice su činjenice FOTO pic.twitter.com/hal0ptYYtf— Silvana (@Silvana71376830) 08. јул 2026.