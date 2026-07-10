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BRNABIĆ: Srbija ostaje posvećena partnerstvu sa ODIHR-om radi jačanja poverenja u izborni proces

Izvor: Pink.rs, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa predstavnicima Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), naglasivši da je za našu zemlju saradnja sa ovom institucijom od izuzetnog značaja.

Jačanje poverenja u izborni proces

Sastanak je održan u okviru posete misije "NAM" (Needs Assessment Mission), čiji je cilj procena predizbornog okruženja. Na osnovu nalaza ove misije, ODIHR će preporučiti da li postoji potreba za upućivanjem posmatračke misije, kao i kakav bi njen format trebalo da bude.

Brnabić je istakla da je ODIHR uvek dobrodošao u Srbiju i da će institucije nastaviti da pružaju punu saradnju. „Vrata svih institucija, kao i do sada, uvek će im biti širom otvorena“, poručila je predsednica parlamenta.

Implementacija preporuka

Prema rečima Ane Brnabić, Srbija je postigla značajan napredak u sprovođenju preporuka ODIHR-a.

Ukupne preporuke: Implementirano je 12 od 25 preporuka, a uskoro se očekuje da taj broj poraste na 15.

Ključne preporuke: Od sedam ključnih preporuka, više od polovine – njih četiri – već je uspešno sprovedeno.

Delegacija ODIHR-a boravi u poseti Srbiji od 6. do 10. jula, na poziv predsednice Skupštine.

Autor: D.S.

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