'POLAKO IZNOSIM STVARI' VUČIĆ ZA PINK: Neki dan posle raspisivanja parlamentarnih izbora podneću ostavku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas izjavio da će nekoliko dana nakon što raspiše parlamentarne izbore podneti ostavku na mesto predsednika države.

"Polako iznosim stvari. Ja moram u svojstvu predsednika Republike, da raspišem parlamentarne izbore, onda će proći neki dan i onda ću podneti ostavku", rekao je Vučić za TV Pink.

Odgovarajući na konstataciju novinarke Gordane Uzelac da ga je videla kako iznosi stvari iz kancelarije, Vučić je naveo da iznosi knjige, slike i ostale stvari.

"Već sam to najavio sto puta, samo da se neko ne pravi naivan i da tumači moje reči, i sve su izmislili, samo nikad nisu slušali šta sam rekao, a to što sam rekao, baš to će da se dogodi, ništa više od toga, baš ono što su tražili. Imaće priliku da pobede sa 70 odsto prema ne znam koliko, kako su to govorili, jer ih narod oduševljen dočekuje, a mene ljudi mrze", rekao je Vučić.

Vučić je izjavio da, ukoliko njegovi saborci i ostali budu izrazili želju da bude kandidat za predsednika Vlade, neće kampanju voditi sa mesta predsednika Republike već sa mesta običnog građanina.

"Hoću da pokažem da mogu da imam sve iste uslove kao i svi drugi, i da se borim i da pobedim", poručio je predsednik.

Na pitanje da li se umorio za još jednu "trku", Vučić je odgovorio da bi slagao ako bi rekao da se nije uopšte umorio, dodajući da bi slagao i kada bi rekao da nema više energije.

Vučić je naglasio i da ima odgovornost prema svojoj deci.

"Imam neku vrstu odgovornosti i prema malom dečaku sa kojim malo vremena provodim, a i prema ovo dvoje odrasle dece koji su ostali bez majke, i nisam im pružio zaštitu. I to me je negde sve pokvarilo. Pokvarilo me je u smislu emocija koje su izrazito negativne prema onima koji su im pretili, od tuširanja osiromašenim uranijumom do toga da ne znam kakve bahanalije prave u vilama u Berlinu", rekao je on.

Vučić je dodao da je ovo idealna prilika da se proveri da li neko u njegovoj porodici ima i garsonjeru, ili vilu, bilo gde u Nemačkoj i na bilo kojem drugom mestu.

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"Onda osetite kod sebe kako se vi menjate, kako počinjete jedan deo ljudi prema kojima pokazujete poštovanje, a koji su građani ove zemlje, da imate izrazito negativnu emociju. I to mi jeste problem, i pokušavam da se izborim sa tim. Da to ljudi ne primete, a pokušavam i sa sobom da se izborim", izjavio je predsednik.

Vučić je naveo i da je to što se događa možda prirodno, ali da je sebe umirivao znajući da kao predsednik Vlade, potpredsednik Vlade i predsednik Republike ima obavezu da građane tretira jednako.

Autor: Pink.rs