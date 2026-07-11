Skandal na N1 BiH: Iz Beograda se javila blokaderka sa dna kace - Jezivo je šta je rekla o Srbiji i kako je nazvala Srbe

Ostrašćena mrziteljka svega srpskog i blokaderka sa dna kace Staša Zajović iz feminističke organizacije Žene u crnom, uključila se iz Beograda u program uživo tajkunske televizije N1 u Bosni i Hercegovini i iznela niz jezivih izjava na račun svoje zemlje i svog naroda.

Zajovićka je, između ostalog, napala i predsednika Srbije Aleksandra Vučića jer on ne priznaje da su Srbi genocidni, dok je građane naše zemlje nazvala "moralnim zombijima".Njoj je najpre obratila voditeljka bosanske N1, koja je, takođe, kroz pitanja najstrašnije udarila po svemu srpskom.

Sećamo se da je Srbija bila jedina zemlja bivše Jugoslavije koja je glasala protiv toga (prim. aut Rezolucije o Srebrenici), kako tumačite takvu poziciju zvaničnog Beograda u odnosu na sve susede u regionu i, između ostalog, u vašem ste saopštenju naveli da režim na čelu s Aleksandrom Vučićem vodi, kako ste rekli, besomučnu, brutalnu kampanju protiv ove rezolucije i zašto je, prema vašem mišljenju vlast propustila ovu, kako kažete, izuzetnu moralnu i političku šansu da skine ljagu sa imena Srbije? - pitala je voditeljka Zajovićku.

A onda je mrziteljka uzvratila.

- Mislim da sam vam rekla da je jasno da bez diskontinuiteta sa režimom koji je počinio zločine... A taj diskontinuitet mora da počne od ovoga: Da li postoji konsenzus, da li postoji saglasnost o onome što se desilo devedesetih? Da li postoji saglasnost o tome da je Srbija najodgovornija za ratove u bivšoj Jugoslaviji? Da je izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu i ostalo... Da li postoji konsenzus o tome da je Srebrenica kulminacija puzećeg genocida koji se odvijao od 1992. godine i da je ta logistika, vojna, politička i moralna i svaka, vojna naravno, došla iz Srbije? - ređala je ova ostrašćena blokaderka strašne optužbe na račun sopstvene zemlje.

Zatim je udarila i na narod.

- Ko glasa za Vučića i ko je glasao prethodno za Miloševića, to znači da sebe abolira od odgovornosti. Da ako je jedan mali broj sugrađana, jer je mali broj u odnosu na broj stanovnika, činio zločine, ali ako kod većine ljudi ne postoji konsenzus o tome da su to zločinci, da su to ubice, da su oni ubice, da nisu nikakvi heroji, onda to društvo dolazi u jedan moralni ćorsokak. Moram da kažem da je to društvo moralnih zombija - naglasila je ona.

Autor: D.S.