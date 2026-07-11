Sramota: Blokaderi proglasili Srbe za genocidni narod

Objava koja se pojavila na društvenim mrežama, a koju potpisuju studenti DUNP-a u blokadi, izazvala je burne reakcije javnosti.

Na zvaničnom Iks profilu "DUNP u blokadi", naime, objavljen je post u kome se decidno kaže da je u Srebrenici počinjen genocid.

Podsetimo, Edin Osmanović i Jusuf Arifović, obojica blokaderi sa DUNP, širili su laži o "genocidu" u Srebrenici.

Blokaderi DUNP tako su se pridružuli osvedočenim antisrbima koji tri decenije unazad propagiraju laž o događajima u Srebrenici iz jula 1995. godine.

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su pojedini korisnici ocenili da se njome nanosi šteta ugledu Srbije i srpskog naroda, dok drugi smatraju da se njome ukazuje na individualnu, a ne kolektivnu odgovornost.

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Autor: Pink.rs