'STALNO SAM PITAO KAD ĆE ALEKSANDAR VUČIĆ' Ovako je mali domaćin Luka predsednika Srbije dočekao na svom kućnom pragu pa ga ganuo do suza (VIDEO)

Hvala ti, Luka. Tvoje iskreno dečje srce i tvoje reči za mene su najveća čast. To je ujedno i najveća obaveza, poručio je predsednik posle susreta sa dečakom.

- Hvala ti, Luka. Tvoje iskreno dečje srce i tvoje reči za mene su najveća čast. To je ujedno i najveća obaveza da se svakog dana još snažnije borim za budućnost sve naše dece i naše Srbije, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić malom Luki iz Jadranske Lešnice kod Loznice gde je juče razgovarao s narodom.

Veliki broj građana dočekao ga je u lozničkom kraju aplauzima i skandiranjem "Aco, Srbine".

Ali poseban utisak na predsednika je ostavio mališan koji mu je rekao da ga mnogo voli i da "kad je bio mali mnogo je voleo Aleksandra Vučića".

- Kad su bile reklame, voleo sam da ga puštam. Pitao sam: Kad će Aleksandar Vučić, ispričao je mališan.

Autor: D.B.