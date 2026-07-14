Apel porodice: Pronađimo Miru Aćimović (64), od 9. jula joj se gubi svaki trag

Šezdesetčetvorogodišnja Mira Aćimović iz mesta Progar kod Surčina nestala je u četvrtak, 9. jula i od tada joj se gubi svaki trag.

Prema rečima porodice, Mira je u toku dana izašla iz porodične kuće i uputila se u nepoznatom pravcu. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je reč o srčanom bolesniku, kao i da nestala žena ima mentalne poteškoće, zbog čega joj je verovatno potrebna medicinska pomoć.

Ima 64 godine, sitnije građe, visoka oko 165 centimetara. Ima prosedu kosu, do ramena i zelene oči.

Porodica i nadležni apeluju na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o Miri, ili su je videli, da odmah obaveste policiju. Informacije možete javiti Policijskoj stanici u Surčinu ili Policijskoj upravi za grad Beograd.

Svaka informacija može biti ključna u potrazi.

Autor: S.M.