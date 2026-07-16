'Razočaran sam izjavom Dušana Janjića' Jeremić za Pink: Mora se istražiti odakle njemu informacija da će izbori biti pokradeni, i zašto spominje '5.oktobar'

Izbori će po Janjiću biti okej, ali samo ako pobedi blokaderska lista, a ako ne, da se ide na 5. oktobar.

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić kaže da veruje da će domaći mediji istrajati u borbi objektivnog izveštavanja. Kako je dodao, sve što se dešava u poslednje vreme, jeste način da se spreči sloboda izražavanja i govora.

- Kada postoji objektivno saznanje oko nekih stvari, i ne vidim zašto se to ne bi objavilo? Prvo ide zastrašivanje novinara i urednika, i daje se sloboda ljudima koji drugačije misle, iako su manjina. Ti novinari, po njima ne treba da postoje, možete slobodno udarati na njih, jer imate zaštitu od pravosuđa - priča Jeremić.

Kada su u pitanju sve učestaliji pozivi na nasilje pojedinih blokadera, Jeremić navodi da blokaderi na taj način pokušavaju da održe aktivizam na nekom nivou.

- Čujemo Dušana Janjića, razočaran sam da neko kao on da takvu izjavu. On govori da će izbori biti pokradeni... Ja mislim da ovde postoji osnova da se on sasluša, na koji način on zna da će biti pokradeni. Na sve to, pominje se nešto poput 5. oktobra. Izbori će po njemu, biti okej ako pobedi blokaderska lista, a onda, ako ne, da se ide na nešto što je kao 5. oktobar - dodao je potom.

- Ako govorimo o kaznama za novinare... Tužilaštvo treba da reaguje, imamo medij koji dozvoljava da se ovakve stvari govore. Oni napadaju Andrijanu, a šta se tamo radi? Slušamo laži o klanju, ubijanju i silovanju dece - rekao je Jeremić.

Nalazimo se u vremenu gde istina treba da se izokrene, i sve to počinje iz Hrvatske. U Jasenovcu sada, po njima, nisu ubijani Srbi, oni kažu da su tamo sad ubijani Hrvati, kaže Jeremić.

Autor: D.B.