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Vučić danas sa Bocan-Harčenkom: Predsednik se sastaje sa ruskim ambasadorom nakon što Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u Kijevu

Izvor: Kurir, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Vili Mir sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Sastanak će biti održan u 12.00 časova, u Vili Mir, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić boravio je pre nekoliko dana u Kijevu, gde je prisustvovao Samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Tom prilikom izjavio je da Srbija nije potpisala zajedničku deklaraciju, za razliku od ostalih učesnika skupa.

- Ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Pogledajte tekst ili će vam to tek sada doći, tekst te deklaracije. Proslediće vam verovatno i biće vam jasnije, a ne moram više ništa da objašnjavam - kazao je Vučić nakon Samita, odgovarajući na pitanje novinara da li je potpisao deklaraciju.

Autor: D.B.

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