NIKOLA TESLA U VELIKOM PROBLEMU: Zvučni top koji se ne čuje, pokojnik koji nije rođen

Sigurno se pitate kako se mrtav čovek može može čuditi? Ako neko ko se nije rodio može da umre, a pre toga još bude i uhapšen, zašto se mrtav ne bi mogao čuditi?

Do sada smo znali za topove koji se ne vide. Staviš top na volovska ili konjska kola, na to natovariš nekoliko metara sena i nema tog izviđačkog aviona ili drona koji može da ga vidi. Potrebno je samo voditi računa da krave ili ovce ne pojedu seno.

Ako je verovati srpskim studentima blokaderima, sada imamo i zvučne topove koji se ne čuju. Ajde de, da je neko izmislio običan top koji se ne čuje, nekav podžvučni top, slično podžvučnoj municiji, ali zvučni top koji se ne čuje, e to već nadmašuje i najluđu maštu Nikole Tesle.

To studentsko čudo je ravno vaterpolu bez vode, drvenom šporetu ili tornadu bez daška vetra.

Da bi neko umro, uslov je da je pre toga rođen, da ga je babica uvila u pelene, a majka zadojila prvim mlekom. Ili bar bebilakom.

Tako je otkad je vakta i zemana. Tako piše i u Bibliji. Obe verzije. Tako kaže nauka a propovedaju i najveće svetske religije: hrišćanstvo, islam, hinduizam i budizam.

Srpski studenti blokaderi su i na tom naučnom polju napravili istorijski prodor. Oni su izumeli mladića od 15-16 leta, koji je ubijen iako nikad nije rođen. I ne samo ubijen, već i hapšen. To čudo, ravno vaskrsnuću Isusa Hrista na Golgoti, o kojem je javnost obaveštena preko televizija N1 i Nova i drugih opozicionih medija, dogodilo se u Valjevu.

Tesla je verovao da postoji mogućnost da se ljudi teleportuju sa jednog na drugo mesto, ali čak ni on nije mogao da zamisli da jedan čovek u isto vreme može da bude na dva mesta. Studenti blokaderi su „dokazali“ da i to može - patentirali su studentkinju koja je u isto vreme bila u svom stanu i u stanici policiji.

Dok je, kako sama tvrdi, u svom stanu gledala film "Tri karte za Holivud", grickala smoki i pila špricer (kombinacija "Radovanović" roze i kisela "knjaz Miloš"), pet kilometara dalje, kako tvrde blokaderi, u podrumu policijske stanice, policajci su je zverski pendrečili i ponižavali.

Ona se kasnije prisetila da je, dok je gledala film, u nekoliko navrata "presekao" stomak, te je morala u toalet, ali nije ni pomislila da je u pitanju dejstvo policijskog pendreka. Bila je ubeđena da je u pitanju dejstvo hladnog špricera.

Serija čudesnih izuma srpskih studenata blokadera je razlog za Teslino čuđenje. Najveći svetski naučnik po vasceli dan šeta rajskim livadama, lupa se u glavu i pita: "Kako je moguće da se ja toga nisam setio?"

Autor: D.B.