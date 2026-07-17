VUČIĆ PONOVO NA METI HRVATA: Sada ja kriv jer je Srbija dobila bolje 'Rafale'

Uloga predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srbije u svetskoj politici ponovo su tema u hrvatskim medijima.
Profesor u Zagrebu Robert Barić govorio je za hrvatski portal o tome koliko je Srbija, prema njegovoj oceni, bolje prošla u odnosu na Hrvatsku prilikom nabavke ovih aviona.
Barić je naveo da, ukoliko je Srbija dobila najnoviju varijantu "rafala" i bolji paket podrške, onda je, kako kaže, "definitivno prošla bolje od Hrvatske".
On se osvrnuo i na poziv predsednika Francuske upućen predsedniku Srbije da prisustvuje vojnoj paradi u Parizu, kao i na činjenicu da je bio postavljen na centralno mesto tokom ceremonije.
Prema njegovim rečima, nabavka "rafala" ima i širi politički značaj za Srbiju.
17. јул 2026.
"Naravno, to je opet i deo srpske igre. Vučić zna da ne može biti rata u regionu dok postoje EU i NATO. Ali to je deo redefinisanja srpske spoljnopolitičke strategije u nadi da će moći da se zadrži strateško balansiranje prema Evropskoj uniji, Rusiji, Kini i SAD - rekao je Barić.
On je dodao da kupovina "rafala", pored vojne, ima i unutrašnju političku ulogu u Srbiji, gde se, kako je naveo, govori o jačanju pozicije zemlje kao regionalne sile.
Naravno nije propustio priliku da okrivi i napadne srpskog predsednika, navodeći da kupovina Rafala služi za "unutrašnju upotrebu, gde se sada govori o velikoj srpskoj sili".
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