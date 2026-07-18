MINISTARKA ŽARIĆ KOVAČEVIĆ: Iz Alimentacionog fonda isplaćeno preko 54 miliona dinara za 889 dece

Država nastavlja sa pružanjem pravovremene finansijske podrške deci čiji roditelji ne izmiruju zakonsku obavezu izdržavanja. Iz sredstava Alimentacionog fonda do sada je isplaćeno ukupno 54.209.260,00 dinara, a broj dece koja ostvaruju pravo kroz ovaj mehanizam trenutno iznosi 889.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju, Jelena Žarić Kovačević, istakla je da Alimentacioni fond predstavlja jedno od najznačajnijih sistemskih rešenja države u oblasti zaštite prava deteta i borbe protiv ekonomskog nasilja.

„Nijedno dete ne sme da čeka“

„Kada smo osnivali Alimentacioni fond, vodili smo se jednostavnom idejom – nijedno dete u Srbiji ne sme da pati i čeka da bi ostvarilo pravo koje mu pripada. Iza svake isplate stoji dete kome je država pružila sigurnost onda kada mu je to najpotrebnije“, poručila je ministarka Žarić Kovačević.

Veliko interesovanje građana potvrđuje i rad Kontakt centra, koji je do sada zabeležio više od 4.100 poziva i skoro 2.000 elektronskih upita.

Suština zaštite prava deteta

Ministarka je naglasila da država ovim mehanizmom preuzima teret na sebe kako deca ne bi bila žrtve nesavesnih roditelja:

Efikasnost: Roditelj sa kojim dete živi ne mora da prolazi kroz mukotrpan proces prinudne naplate.

Sigurnost: Država obezbeđuje sredstva u slučajevima kada roditelj nema imovinu ili je postupak naplate otežan.

Prioritet: Prava deteta su zaštićena i prioritetno ostvarena.

Informacije za građane

Alimentacioni fond je osnovan kao budžetski mehanizam na osnovu Zakona koji se primenjuje od kraja avgusta prošle godine. Republika Srbija ovim ispunjava svoju dužnost utvrđenu Konvencijom o pravima deteta.

Građani se o svim detaljima mogu informisati putem sledećih kanala:

Digitalni asistent: na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Kontakt centar: 011/7455399

Mejl: alimentacioni.fond@minbpd.gov.rs

Autor: D.S.