'POBEDIĆEMO, POBEDIĆE UJEDINJENA SRBIJA' Alibunar GOREO zbog Vučića, orilo se ACO SRBINE – narod priredio spektakularan doček, snimak objavio i predsednik (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak veličanstvenog dočeka u Alibunaru.

U veličanstvenoj atmosferi u Vladimirovcu, predsednik Aleksandar Vučić najavio je izgradnju brze saobraćajnice Beograd - Vršac, sniženje cena lekova od 1. avgusta i milionska ulaganja u Južni Banat, poručivši da će lista "Ujedinjena Srbija" odneti najubedljiviju izbornu pobedu do sada.

Predsednik je počašćen na početku, dok je okupljeni narod klicao uz "Aco, Srbine", pozdravljajući Vučića.

Kako je istakao tokom razgovora sa okupljenima - pobediće ujedinjena Srbija.

Autor: A.A.