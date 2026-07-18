'SRBIJA JE NAJJAČA KADA JE UJEDINJENA' Vučić: Služio sam vam verno, odano i časno - borio sam se za našu zemlju i mnogo više nego što ste mogli da vidite (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na Instagramu ''avucic'' da je "Srbija najjača kada je ujedinjena!"

Naime, predsednik Vučić je danas posetio Vladimirovac u opštini Alibunar, gde je razgovarao sa velikim brojem okupljenih građana.

"Trudili smo se u prethodnom periodu da menjamo zemlju, da mnogo toga učinimo, da mnogo toga promenimo. Ne možemo da rešimo sve probleme, ali biće domaćin zadovoljan i kada ga neko samo čuje, kada neko pokaže brigu za njega. E, to moramo da radimo mnogo više, i to moramo da radimo mnogo bolje. Sebe moramo da menjamo", rekao je Vučić.

Dodao je da su mu "prošla dva mandata kao predsednika Republike".

"Služio sam vam, služio sam Srbiji verno, odano i časno. Borio sam se za našu zemlju i mnogo više nego što ste mogli da vidite. Neki za fudbalere kažu: 'Postavljao glavu tamo gde mnogi ne bi nogu postavili'. I nemam čega da se stidim. Ali ja moram da vam kažem: ja sam tu ništa, i uvek bih bio ništa da nije bilo vas. Hajmo najjače! I nema stajanja, nema odmora dok ih ne pobedimo. Pobeda za ujedinjenu Srbiju! Živela Srbija! Mnogo vas volim. Hvala vam mnogo. Sve najbolje vam želim", završio je predsednik Vučić.

Autor: Pink.rs