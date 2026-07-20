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Piper raskrinkao Jovanovića: Nije smeo da dođe ispred Ambasade Fracuske – kraj priče, zatvara DSS dućan

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Analitičar Uroš Piper pozvao je u petak predsednika Novog DSS-a Miloša Jovanovića da dođe ispred Ambasade Francuske i vrati pasoš, ali se Jovanović nije pojavio.

"Francuski državljanin Miloš Jovanović iz DSS NIJE SMEO da dođe u 10 časova ispred ambasade svoje francuske domovine.

Dao sam mu u petak izazov da dođe, vrati francuski pasoš i odrekne se francuskog državljanstva.

Vračarski Francuz se nije pojavio.

Momče, baš zbog ovakvih stvari i jesi na 1,4%.

Kraj priče, zatvaraš DSS dućan!", napisao je Piper na Iksu.

Autor: S.M.

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