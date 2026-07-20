Piper raskrinkao Jovanovića: Nije smeo da dođe ispred Ambasade Fracuske – kraj priče, zatvara DSS dućan

Analitičar Uroš Piper pozvao je u petak predsednika Novog DSS-a Miloša Jovanovića da dođe ispred Ambasade Francuske i vrati pasoš, ali se Jovanović nije pojavio.
"Francuski državljanin Miloš Jovanović iz DSS NIJE SMEO da dođe u 10 časova ispred ambasade svoje francuske domovine.
Dao sam mu u petak izazov da dođe, vrati francuski pasoš i odrekne se francuskog državljanstva.
Vračarski Francuz se nije pojavio.
Momče, baš zbog ovakvih stvari i jesi na 1,4%.
Kraj priče, zatvaraš DSS dućan!", napisao je Piper na Iksu.
Francuski državljanin Miloš Jovanović iz DSS NIJE SMEO da dođe u 10 časova ispred ambasade svoje francuske domovine.— Uroš Piper (@UkiPiper74) 20. јул 2026.
Dao sam mu u petak izazov da dođe, vrati francuski pasoš i odrekne se francuskog državljanstva.
Vračarski Francuz se nije pojavio.
Momče, baš zbog ovakvih… pic.twitter.com/HnccfZLPnb
Autor: S.M.