Primljeno je više od 7.200 prijava! Vučić pokazao kako izgleda proces obrade u okviru sistema 'Ko si bre ti', pa poručio građanima: Hoćemo da vas čujemo i slušamo (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu snimak iz sale koja služi za održavanje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, ali i za druge važne sastanke, konferencije i prijem materijala.

U ovoj sali se trenutno vrši prijem i sortiranje materijala po prijavama na platformi "Ko si bre ti".

- Dragi građani, ovo su sve što vidite u ovoj sali koja nam služi za održavanje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost do drugih važnih sastanaka i konferencija. Danas je zauzeto i ovih dana služi za prijem materijala, rekao bih, sortiranje materijala po prijavama na platformi Ko si bre ti. Hoću da vidite samo sa koliko pažnje, koliko discipline i koliko odgovornosti ovi mladi ljudi rade na tom sortiranju - rekao je Vučić.

Kako je istakao, materijali postoje i u papirnoj formi jer želi da ih lično pregleda i pročita.

Ovo što vidite i u papirnoj formi, to je zato što ja tražim da pregledam sve i da pročitam sve. Ja nisam od ovih modernih tipova, tako da volim da čitam sa papira, a ne sa računara i hoću da imam to složeno po okruzima. I ovde je sve po okruzima i opštinama, dakle, od Crne Trave do Sombora, od Sjenice, Priboja i Prijepolja do Kikinde i Subotice

Vučić je rekao da se prijave odnose na različite delove Srbije i da se obrađuju problemi građana iz svih krajeva zemlje.

- Dakle, bukvalno svuda i na svako mesto, to možete da vidite. Mnogo sam srećan što smo uspeli Zoranog Poju iz Borče da rešimo problem, jer se žalio na uzgoj svinja u stambenoj zgradi. Rešili smo probleme i krenulo je javno-komunalno preduzeće Šumadija da asfaltira puteve u okolini Kragujevca - rekao je Vučić.

Dodao je da će biti potreban dodatni nadzor i veća pažnja kada je reč o radovima u Kragujevcu.

-Imaćemo strog nadzor na tim, a to je u samom centru grada, u samom gradu, dakle, od Šumarica do Korićena i u samom centru Kragujevca - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao i da je posebno ponosan što su rešeni problemi sugrađanki Gordane, Zorice i Jelene, kojima je, kako je naveo, omogućeno da dobiju zdravstvene preglede koje zaslužuju.

- Ono na što sam posebno ponosan, rešili smo i za naše sugrađanke, Gordanu, Zoricu i Jelenu, da mogu da dobiju onakav zdravstveni pregled kakav zaslužuju. Intervenisali, zamolili, tražili i ako ništa pokazali bar da umemo da čujemo i da umemo da slušamo naše sugrađane - poručio je Vučić.

On je dodao da je do sada stiglo više od 7.200 prijava.

I ako smo im malo pomogli, ako smo bilo šta učinili, ja sam veoma srećan. Do sada je stiglo preko 7.200 prijava. Mnogo sam srećan što ljudi pokazuju da im je stalo da budu saslušani, da žele da se bore i za sebe, i za svoje stavove. Mnogo sam srećan što mi se čini da makar neku stvar ispravimo i da nešto uradimo -

Na kraju objave Vučić je zahvalio građanima i poručio:

- Hvala vam na poverenju. Idemo zajedno napred. Ponavljam, hoćemo da vas čujemo i slušamo vas. Živela Srbija - poručio je predsednik.

Autor: S.M.