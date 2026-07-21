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Snimci sve otkrivaju: Pogledajte kako se ponaša sin glavnog blokadera u Kraljevu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen ||

Mihajlo Matović, sin glavnog blokadera iz Kraljeva Ivana Matovića, pokazao je da je usvojio ponašanje svog oca, koji je učestvovao u pokušaju državnog udara.

Naime, snimci na kojima je glavni akter Mihajlo Matović, sin pomenutog blokadera iz Kraljeva, pokazuju njegovo ponašanje.

Inače, Mihajlo Matović studira Pravni fakultet, gde sprovodi blokadersku ideologiju.

Podsetimo, sin Ivana Matovića, potpredsednika Novog lica Srbije, usnimljen je kako prilikom jedngo blokaderskog skupa, kamenuje policiju ispred Gradske uprave Kraljeva.

Autor: Pink.rs

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