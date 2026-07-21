Bodiroga ne može da vodi restoran bez blokade, ali bi vodio državu?!

Neki ljudi izgleda da ne shvataju da nije isto voditi loptu na terenu i voditi firmu ili državu.

Za ovo prvo je potrebna veština i snaga, a za ove dve druge pozicije je potrebno ozbiljno znanje, a naročito za vođenje države.

Među onima koji to ne razumeju nalaze se blokaderi koji imaju razne ideje o tome ko i kako bi trebalo da vodi državu Srbiju.

Ako ostavimo po strani "ispušene političke lule" koje pokušavaju da predstave kao "nove nade" a ljudi su odavno u politici i pokazali se u nekim slučajevima da čak i kada su bili na vlasti nisu bili u stanju ništa dobro i pametno da urade, njihove glavne ideje za vođe države su glumci i sportisti.

Jedna od najvećih nada blokadera je bivši sportista i košarkaš Dejan Bodiroga, oni smatraju da bi on bio dobar za vođenje države.

Ako nameravaju da vode Srbiju u bankrot onda on i jeste dobar izbor jer je svojim poslovanjem uspeo da blokira i sopstveni restoran i ta blokada traje.

Autor: Pink.rs